Στη ΔΕΘ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετέχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στο πλαίσιο της πρώτης κοινής παρουσίας των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στη ΔΕΘ.

Οι επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα βρίσκονται στο Περίπτερο 15, stand 9, παρουσιάζοντας στους επισκέπτες το έργο, τις αρμοδιότητες και τους τομείς δραστηριότητάς τους.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου συμμετέχει στην πρωτοβουλία παρουσιάζοντας το έργο και τις δράσεις της, καθώς και τον ρόλο της ως συνδέσμου μεταξύ κεντρικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, με αρμοδιότητες σε τομείς που αφορούν την κοινωνία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Παράλληλα με την κοινή παρουσία στη ΔΕΘ δημιουργήθηκε νέος ψηφιακός δίαυλος ενημέρωσης, στον οποίο θα παρουσιάζονται το έργο, οι αρμοδιότητες, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και της εξωστρέφειας του θεσμού, καθώς και η διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών.