Τριφυλία: Διαμαρτυρία των ξενοδόχων για υπέρογκες χρεώσεις νερού

Ζητούν επανεξέταση των λογαριασμών που έχουν σταλεί και έκδοση διορθωτικών τιμολογίων, αναλυτική αιτιολόγηση του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων και συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΥΑΤ άμεσα.

Στη διαμαρτυρία τους τονίζουν: «Με την παρούσα, η Ένωση Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία των μελών της σχετικά με τις υπέρογκες χρεώσεις που εμφανίζονται στους τελευταίους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης που εστάλησαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής μας.

Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος της φιλοξενίας στην Τριφυλία λειτουργεί υπό συνθήκες έντονης εποχικότητας, με περιορισμένο χρόνο εκμετάλλευσης και υψηλό λειτουργικό κόστος. Η αιφνιδιαστική και δυσανάλογη επιβάρυνση των λογαριασμών νερού, πέραν του ότι επιδεινώνει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τη διαφάνεια και τη νομιμότητα του υπολογισμού των χρεώσεων, ειδικά μετά την εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής από 01/01/2026.

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε:

Δυσανάλογη αύξηση σε σχέση με την πραγματική κατανάλωση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή αιτιολόγηση.

Έλλειψη σαφούς ανάλυσης των χρεώσεων (πάγια, τέλη αποχέτευσης, ειδικά τέλη, περιβαλλοντικά τέλη, ΦΠΑ κ.λπ.), με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τις επιχειρήσεις.

Πιθανή εσφαλμένη εφαρμογή των κλιμάκων χρέωσης ή των ελάχιστων χρεώσεων για ξενοδοχειακές μονάδες, όπως προβλέπεται στον κανονισμό της ΔΕΥΑΤ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητούμε:

Άμεση επανεξέταση των επίμαχων λογαριασμών και έκδοση διορθωτικών τιμολογίων.

Αναλυτική γραπτή αιτιολόγηση του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων για την κατηγορία «Ξενοδοχειακά Καταλύματα», με βάση τα ισχύοντα τιμολόγια.

Συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΔΕΥΑΤ και της Ένωσής μας, εντός των επόμενων 15 ημερών, ώστε να συμφωνηθεί δίκαιη και βιώσιμη τιμολογιακή μεταχείριση του κλάδου.

Επισημαίνουμε ότι η διατήρηση υγιών επιχειρηματικών συνθηκών στην Τριφυλία είναι κοινό συμφέρον, τόσο για την τοπική οικονομία όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκρισή σας».

Κ.Μπ.