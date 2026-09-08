Σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Στις 8 Σεπτεμβρίου κάθε έτους γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας και πρόκειται για την ημέρα που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (World Physiotherapy) το 1951.

Είναι μια μέρα που οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να προωθήσουν το επάγγελμά τους.

Στόχοι της Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας είναι:

- Να αναδείξει το σημαντικό ρόλο του φυσικοθεραπευτή στην υγεία και την

ευεξία του παγκόσμιου πληθυσμού.

- Να αναδείξουν οι φυσικοθεραπευτές το επαγγελματικό τους προφίλ.

- Να προωθηθεί το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή στις κυβερνήσεις και στην

κοινωνία.

Το επίκεντρο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας είναι ο ρόλος

της φυσικοθεραπείας και της σωματικής δραστηριότητας στην πρόληψη, τη

διαχείριση και την αποκατάσταση της καρδιαγγειακής νόσου και του

αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Καρδιαγγειακή νόσος

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως.

Κάθε χρόνο, η καρδιαγγειακή νόσος στοιχίζει τη ζωή σε περισσότερους από

20,5 εκατομμύρια ανθρώπους - αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 30%

όλων των θανάτων παγκοσμίως. Το 85% αυτών οφείλεται σε καρδιακή προσβολή και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των θανάτων λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου.

Ειδικότερα:

1. Μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ατόμων με υψηλότερο κίνδυνο

καρδιοπάθειας.

2. Σχεδιάζουν ασφαλή, εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης.

3.. Ενθαρρύνουν την τακτική σωματική δραστηριότητα.

4. Προάγουν την έγκαιρη ανίχνευση και την έγκαιρη δράση.

5. Αναγνωρίζουν τα προειδοποιητικά σημεία.

6. Οι φυσικοθεραπευτές μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να διαχειριστούν

την καρδιαγγειακή νόσο, να γίνουν πιο δραστήρια και να μειώσουν την

πιθανότητα νέων καρδιακών συμβαμάτων, όπως μια καρδιακή προσβολή.

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Ένας στους τέσσερις θα υποστεί αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

κατά τη διάρκεια της ζωής του, όμως σχεδόν όλα τα αγγειακά εγκεφαλικά

επεισόδια μπορούν να προληφθούν.

Μόλις 30 λεπτά άσκησης, πέντε φορές την εβδομάδα, μπορούν να μειώσουν

τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 25%.

Οι φυσικοθεραπευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση του

κινδύνου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ιδίως υποστηρίζοντας τους

ανθρώπους ώστε να είναι πιο δραστήριοι σωματικά και να διαχειρίζονται

μακροχρόνιες παθήσεις.

Η αποκατάσταση αποτελεί σημαντικό μέρος της ανάρρωσης μετά από

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: βοηθά τους ανθρώπους να επιστρέψουν στις

καθημερινές δραστηριότητες, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και υποστηρίζει

την ανεξαρτησία.

Έχει αποδειχθεί ότι η φυσικοθεραπεία που βασίζεται στην άσκηση

βελτιώνει τη σωματική λειτουργία, την κινητικότητα, την ισορροπία και

την ποιότητα ζωής σε όλα τα στάδια της αποκατάστασης μετά από αγγειακό

εγκεφαλικό επεισόδιο - από τη νοσοκομειακή φροντίδα έως τη μακροχρόνια

αποκατάσταση στην κοινότητα.