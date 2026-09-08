Αντικαθίσταται το παλιό ασθενοφόρο στη Μάνη

Αμεσα θα αντικατασταθεί το παλιό ασθενοφόρο στο Κέντρο Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης, σύμφωνα με ενημέρωση από την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Μεσσηνία Πέγκυ Νίκα – Παναγάκου.

Οπως τονίζει, “το προβληματικό όχημα αντικαθίσταται άμεσα από ένα νεότερο διαθέσιμο ασθενοφόρο, ώστε να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της περιοχής. Πρόκειται για μια αναγκαία ενδιάμεση λύση και όχι ακόμη για την οριστική αντικατάστασή του. Θέλω να συγχαρώ τη Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την άμεση ανταπόκρισή της στο ζήτημα του ασθενοφόρου του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου”.

Σημειώνει ακόμη ότι τέλος του μήνα θα γίνει η παραλαβή των 20 νέων ασθενοφόρων.

Συγκεκριμένα αναφέρει: “Ενημερώθηκα από τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Ηλία Θεοδωρόπουλο, ότι έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την απόκτηση 20 νέων ασθενοφόρων, η παραλαβή των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ενημέρωσή του, ένα από τα πρώτα νέα οχήματα θα διατεθεί στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή λειτουργία του Κέντρου Υγείας και την ασφαλή κάλυψη της Δυτικής Μάνης, σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών λόγω της έντασης των αγροτικών εργασιών. Αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περιοχή με μεγάλες αποστάσεις, απομακρυσμένους οικισμούς και ένα δύσκολο, σε αρκετά σημεία επικίνδυνο, οδικό δίκτυο.

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά ενός ασθενούς δεν αποτελεί πολυτέλεια. Αποτελεί βασική προϋπόθεση προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Η άμεση ανταπόκριση της 6ης ΥΠΕ είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα. Αναμένουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παράδοση του νέου ασθενοφόρου στον Άγιο Νικόλαο, μαζί με την αναγκαία στελέχωσή του, ώστε η Δυτική Μάνη να διαθέτει τη μόνιμη και αξιόπιστη υγειονομική κάλυψη που χρειάζεται”.