Γιατί ανάβει το λαμπάκι του λαδιού ενώ έχει λάδι; Αιτίες & Λύσεις από το Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service

Το λαμπάκι του λαδιού είναι μια από τις πιο σημαντικές προειδοποιητικές ενδείξεις στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Τί γίνεται όμως όταν ανάβει, παρόλο που έχετε ελέγξει τη στάθμη και το λάδι βρίσκεται στα σωστά επίπεδα;

Πολλοί οδηγοί θεωρούν πως όταν η ποσότητα λαδιού στον κινητήρα είναι επαρκής, το σύστημα λίπανσης λειτουργεί σωστά. Η αλήθεια είναι όμως πως το λαμπάκι λαδιού συνδέεται κυρίως με την πίεση του λαδιού και όχι αποκλειστικά με τη στάθμη. Επομένως, όταν ανάβει η σχετική ένδειξη στο ταμπλό, απαιτείται άμεση διερεύνηση από ένα αξιόπιστο συνεργείο αυτοκινήτων. Η απλή συμπλήρωση λαδιού δεν αρκεί.

Στο σημερινό άρθρο λοιπόν, η ομάδα του Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service θα μας παρουσιάσει μερικές αιτίες, εξαιτίας των οποίων μπορεί να ανάβει το λαμπάκι του λαδιού στο αυτοκίνητο, ενώ έχει λάδι. Παράλληλα, θα μας αναλύσει και τί πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί σωστά μια τέτοια κατάσταση.

Τι σημαίνει όταν ανάβει το λαμπάκι λαδιού;

Ας ξεκινήσουμε όμως από τα βασικά. Τι σημαίνει όταν εμφανίζεται η ένδειξη για το λαμπάκι του λαδιού στο ταμπλό;

Το λάδι του κινητήρα είναι απαραίτητο για τη λίπανση των κινούμενων εξαρτημάτων , τη μείωση των τριβών και την προστασία του κινητήρα από την υπέρμετρη φθορά. Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, δεν αρκεί να υπάρχει η σωστή ποσότητα λαδιού. Πρέπει επίσης να κυκλοφορεί και με τη σωστή πίεση.

Επομένως, αν υπάρχει η επαρκής ποσότητα λαδιού και το λαμπάκι λαδιού ανάψει, ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα στην πίεση ή σε κάποιο εξάρτημα του συστήματος λίπανσης.

Γιατί ανάβει το λαμπάκι λαδιού ενώ έχει λάδι;

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δούμε μερικές πιθανές αιτίες, που μπορεί να οδηγήσουν στο άναμμα της ένδειξης του λαδιού.

1.Πρόβλημα στην αντλία λαδιού

Πρώτη πιθανή αιτία, είναι κάποια βλάβη στην αντλία λαδιού. Η αντλία λαδιού έχει ως κύριο έργο την κυκλοφορία του λαδιού στον κινητήρα. Εάν είναι προβληματική ή έχει φθαρεί, μπορεί να μη δημιουργεί την απαιτούμενη πίεση, ακόμα και όταν η στάθμη του λαδιού είναι φυσιολογική.

Στην περίπτωση αυτή, δεν πρέπει να αμελήσετε. Χρειάζεται έγκαιρος τεχνικός έλεγχος, καθώς η ανεπαρκής λίπανση μπορεί να δημιουργήσει πιο σοβαρά προβλήματα στον κινητήρα μακροπρόθεσμα.

2. Ελαττωματικός αισθητήρας πίεσης λαδιού

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η βλάβη μπορεί να μη βρίσκεται στον κινητήρα, αλλά στον αισθητήρα που μετρά την πίεση του λαδιού. Ένας ελαττωματικός αισθητήρας ή κάποιο πρόβλημα στην καλωδίωση μπορεί να ενεργοποιήσει λανθασμένα την προειδοποιητική ένδειξη.

Όμως, στην περίπτωση αυτή πρέπει να προηγηθεί διάγνωση, πριν προχωρήσουμε στην αντικατάσταση του αισθητήρα. Πρώτα πρέπει να επιβεβαιώσουμε πως η πίεση του λαδιού είναι πράγματι φυσιολογική.

3. Λάθος τύπος ή ιξώδες λαδιού

Ο λανθασμένος τύπος ή το ιξώδες λαδιού, μπορεί να οδηγήσει επίσης στην εμφάνιση της ένδειξης λαδιού στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Κάθε κινητήρας απαιτεί συγκεκριμένες προδιαγραφές λαδιού. Αν χρησιμοποιηθεί λάδι με ακατάλληλο ιξώδες, μπορεί να επηρεαστεί η κυκλοφορία και η πίεση του λαδιού. Αυτό παρατηρείται πιο έντονα κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου ή σε υψηλές θερμοκρασίες.

Για αυτό, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείται πάντα το λάδι που προβλέπει ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου.

4. Βουλωμένο φίλτρο λαδιού

Όταν το φίλτρο λαδιού έχει φράξει ή δεν έχει αντικατασταθεί έγκαιρα στο προβλεπόμενο διάστημα, μπορεί να επηρεαστεί άμεσα η κυκλοφορία του λαδιού και η σωστή λειτουργία του συστήματος λίπανσής.

Έτσι, ο κινητήρας δεν προστατεύεται και μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη του λαδιού στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Είναι κρίσιμο λοιπόν, να γίνεται τακτικός έλεγχος, αλλαγή λαδιού και φίλτρου, ως βασικά μέρη της συντήρησης του οχήματος.

5. Εσωτερική φθορά του κινητήρα

Τέλος, η εσωτερική φθορά του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση της ένδειξης λαδιού. Εάν ένας κινητήρας έχει αυξημένη φθορά, μπορεί να υπάρχουν μεγαλύτερα διάκενα στα εσωτερικά εξαρτήματα, με αποτέλεσμα την απώλεια πίεσης λαδιού.

Στην περίπτωση αυτή, το λαμπάκι μπορεί να ανάβει περισσότερο στο ρελαντί ή όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Ένας λεπτομερής μηχανικός έλεγχος αποτελεί την ιδανική λύση για να εντοπιστεί η πραγματική αιτία της βλάβης.

Τι πρέπει να κάνετε αν ανάψει το λαμπάκι λαδιού;

Παραπάνω, είδαμε κάποιες βασικές αιτίες, που οδηγούν στο άναμμα της ένδειξης του λαδιού, παρόλο που μπορεί η στάθμη να βρίσκεται στα ιδανικά επίπεδα. Στο σημείο αυτό, θα περάσουμε στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης και θα σας προτείνουμε τι να κάνετε αν εμφανιστεί η ένδειξη στο αυτοκίνητό σας.

Πολλοί οδηγοί, κάνουν το λάθος να αγνοήσουν το λαμπάκι λαδιού κατά την οδήγηση και να συνεχίσουν την πορεία τους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να σταματήσετε με ασφάλεια και να σβήσετε τον κινητήρα. Ύστερα, καλό είναι να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Αν η στάθμη είναι σε φυσιολογικά επίπεδα και το λαμπάκι παραμένει αναμμένο, δεν πρέπει να συνεχίσετε την οδήγηση. Η λειτουργία του κινητήρα με ανεπαρκή πίεση λαδιού, είναι πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρότερη βλάβη με υψηλότερα κόστη επισκευής.

Καλό είναι λοιπόν μόλις εντοπιστεί το πρόβλημα να επικοινωνήσετε άμεσα με ένα συνεργείο αυτοκινήτων ώστε να σας κατατοπίσει για τις επόμενες ενέργειες. Χρειάζεται διάγνωση, έλεγχος της πραγματικής πίεσης του λαδιού, του αισθητήρα, της αντλίας, του φίλτρου και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του συστήματος λίπανσης.

Συμπέρασμα

Ολοκληρώνοντας το σημερινό άρθρο, η ομάδα του Σωκράτης Σάμιος Bosch Car Service μας απάντησε σε ένα βασικό ερώτημα που απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες και οδηγούς αυτοκινήτων. Κάθε προειδοποιητική ένδειξη λαδιού πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και υπεύθυνα.

Στο συνεργείο τους, πραγματοποιούν τον αναγκαίο τεχνικό και διαγνωστικό έλεγχο για τον εντοπισμό της αιτίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος, με στόχο να επαναφέρουν την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του κινητήρα σας.

Η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση μπορούν να αποτρέψουν μια μικρή βλάβη από το να εξελιχθεί σε σοβαρή ζημιά.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα και αν προκύψει στο αυτοκίνητό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους τηλεφωνικά στο 2721 0 27 325 ή στο 698 45 97 400. Εναλλακτικά, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας εύκολα και γρήγορα, μέσα από την ιστοσελίδα τους www.sokratissamios.gr.

Το Συνεργείο Αυτοκινήτων Σωκράτης Σάμιος, μέσα από τη συνεργασία του με τη Bosch Car Service, ενισχύει ακόμη περισσότερο την τεχνογνωσία και τις υπηρεσίες του, προσφέροντας σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο, εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τύπο οχήματος και υψηλά πρότυπα ποιότητας.

Μια συνεργασία που συνδυάζει την πολυετή εμπειρία του συνεργείου με την καινοτομία και την τεχνολογία της Bosch, φέρνοντας το service αυτοκινήτων στην Καλαμάτα σε νέο επίπεδο.