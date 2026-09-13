«Πυρ, Γυνή & Comedy Tour» στην Καλαμάτα

Η παράσταση θα παρουσιαστεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Brooklyn Live Stage, με τη γνωστή stand-up comedian να φέρνει επί σκηνής το ιδιαίτερο, καυστικό και χωρίς φίλτρα χιούμορ της.

Από την οικογένεια και τη ζωή στο χωριό μέχρι τις σχέσεις, τα γυναικεία πρότυπα, τον γάμο και το σεξ, η Ρούλη Μπουραντά σχολιάζει με αμεσότητα και αυτοσαρκασμό καταστάσεις και εμπειρίες της καθημερινότητας. Η παράσταση απευθύνεται σε όσους έχουν μεγαλώσει απότομα, έχουν κάνει λάθος επιλογές ή εξακολουθούν να αναρωτιούνται αν ορισμένες απογοητεύσεις της ζωής μπορούν τελικά να θεωρηθούν… στάδια προσωπικής ανάπτυξης.

Η Ρούλη Μπουραντά γεννήθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και δραστηριοποιείται στη stand-up σκηνή της Αθήνας από το 2019, έχοντας διαμορφώσει τη δική της αναγνωρίσιμη παρουσία μέσα από το αιχμηρό και αυθεντικό ύφος της.

Έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στο Athens Comedy Festival και στο Φεστιβάλ Κωμωδίας Κρήτης, ενώ το 2024 αναδείχθηκε νικήτρια στον διαγωνισμό «Logopaignia Fight Night» στο Θέατρο Άβατον. Παράλληλα, είναι δημιουργός και παρουσιάστρια του podcast «Τι θα πει ο κόσμος».

Το «Πυρ, Γυνή & Comedy Tour», η πρώτη solo stand-up comedy παράστασή της, έρχεται πλέον και στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της περιοδείας της, δίνοντας στο κοινό της πόλης την ευκαιρία για μια βραδιά γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και σατιρική διάθεση.

Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.