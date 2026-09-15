Ερυθρός Σταυρός Καλαμάτας: Επίσκεψη στον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αστυνομικό Διευθυντή Μεσσηνίας Θανάση Χριστόπουλο πραγματοποίησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν η πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας Σοφία Μπομπόνη, ο αντιπρόεδρος Γιάννης Αδαμόπουλος και το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Γεράσιμος Κουνάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που διεξήχθη σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα,

συζητήθηκαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, καθώς και οι προοπτικές

συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας και της

Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας σε δράσεις με κοινωνικό και ανθρωπιστικό

χαρακτήρα, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας των πολιτών.

Η κ. Μπομπόνη ευχαρίστησε τον κ. Χριστόπουλο για την θερμή υποδοχή και την άριστη συνεργασία, τονίζοντας ότι το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Καλαμάτας θα είναι πάντα αρωγός στο έργο της Αστυνομικής Διεύθυνσης όπου ζητηθεί.

Από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας εξέφρασε την εκτίμησή του για το πολυσήμαντο έργο που επιτελεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στην περιοχή μας.