Η Υψωση του Τιμίου Σταυρού γιορτάστηκε στην Κυπαρισσία (βίντεο)

Με λαμπρότητα και την παρουσία πλήθους πιστών γιορτάστηκε στην Κυπαρισσία η Υψωση του Τιμίου Σταυρού, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε το ναό για να προσκυνήσει και να προσευχηθεί στον Τίμιο Σταυρό που ήταν στολισμένος ολόκληρος με βασιλικό.

Το απόγευμα της Κυριακής τελέστηκε πανηγυρικός Εσπερινός από το Μητροπολίτη Τριφυλίας και Ολυμπίας κ. Χρυσότομο με πιστούς να φτάνουν από διάφορες περιοχές με δεκάδες πούλμαν. Χθες το πρωί τελέστηκε πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον κ. Χρυσόστομο, μετά το πέρας της οποίας έγινε Λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού στους δρόμους γύρω από το ναό. Προπομπός ήταν η Δημοτική Φιλαρμονική Κυπαρισσίας και ακολουθούσε ο ιερός κλήρος, μαθητές, εκπρόσωποι της πολιτείας και των τοπικών αρχών όπως και πλήθος πιστών.

Επιστρέφοντας στον Ιερό Ναό ο κ. Χρυσόστομος τόνισε μεταξύ άλλων πως “σήμερα η ορθόδοξος εκκλησία μας τιμά την Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ας φέρνουμε στη σκέψη μας τι υπέφερε ο Κύριος για εμάς, επάνω στο Σταυρό του. Ας σταθούμε μπροστά στον Τίμιο Σταυρό με ταπείνωση και ας προσφέρουμε στο Χριστό σαν δώρο ευγνωμοσύνης για το γεγονός ότι μας έσωσε από τις δικές μας αμαρτίες. Ας αναφωνήσουμε ένα ευχαριστώ”

Στις θρησκευτικές εκδηλώσεις, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης και Περικλής Μαντάς, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης του ΠΣ Πέτρος Τατούλης, οι αντιπεριφερειάρχες Τάσος Αδαμόπουλος και Στάθης Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής Δημάρχου Τριφυλίας Αντιδήμαρχος Αντώνης Βλάχος, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας στο Δήμο Τριφυλίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου, η πρόεδρος της ΔΚ Κυπαρισσίας Μαρίκα Καραμπά, ο πρόεδρος του ΔΣ Τριφυλίας Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, ο διοικητής της ΠΟΥ Γαργαλιάνων Επιπυραγός Ηλίας Τσιγαράς και ο προϊστάμενος του ΠΚ Κυπαρισσίας Παναγιώτης Λυδιώτης.

Κ.Μπ.