Κινητοποίηση και διαμαρτυρία του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας

Σε κινητοποίηση στη Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καλεί σήμερα ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας, αντιδρώντας στην απόφαση να ζητηθεί από φοιτήτρια να αποχωρήσει από την εστία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου, η οικότροφος φοιτήτρια ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το διοικητικό προσωπικό της Φοιτητικής Εστίας ότι θα πρέπει να αδειάσει το δωμάτιό της και να παραδώσει το κλειδί, καθώς έχει συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης «ν+2», παρότι, όπως επισημαίνεται, εξακολουθεί να παρακολουθεί κανονικά τις σπουδές της.

Ο Σύλλογος αναφέρει ότι η φοιτήτρια προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, η μητέρα της είναι άνεργη, ενώ η ίδια εργάζεται από το πρώτο έτος των σπουδών της προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής της.

Όπως καταγγέλλεται στην ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την 1η Οκτωβρίου με τη Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ειπώθηκε στη φοιτήτρια ότι αποτελεί «δική της ατομική ευθύνη» το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα τις σπουδές της.

Ο Σύλλογος Οικοτρόφων συνδέει το περιστατικό με τις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές εξαιτίας του αυξημένου κόστους σπουδών και στέγασης. Στην ανακοίνωσή του υποστηρίζει ότι η ακρίβεια και τα αυξημένα έξοδα αναγκάζουν πολλούς φοιτητές να εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περιορισμένη φοιτητική στέγαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Σύλλογος, στην Καλαμάτα υπάρχουν περίπου 200 δωμάτια φοιτητικής εστίας για περίπου 5.000 φοιτητές, αριθμοί που, όπως τονίζεται, αποτυπώνουν τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα στις διαθέσιμες θέσεις και τις πραγματικές ανάγκες.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην Πάτρα, όπου, σύμφωνα πάντα με τον Σύλλογο, περίπου 400 πρωτοετείς φοιτητές δεν προχώρησαν φέτος σε εγγραφή λόγω του υψηλού κόστους σπουδών και διαβίωσης.

Ο Σύλλογος υπενθυμίζει ακόμη προηγούμενες κινητοποιήσεις των οικοτρόφων σχετικά με το ηλικιακό όριο παραμονής στη Φοιτητική Εστία. Όπως σημειώνει, μετά τις αντιδράσεις δεν εφαρμόστηκε το μέτρο που προέβλεπε την αποχώρηση φοιτητών άνω των 27 ετών.

«Δεν θα επιτρέψουμε να πεταχτεί ούτε η συγκεκριμένη φοιτήτρια ούτε κανένας εκτός εστίας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.

Μεταξύ άλλων, ζητά να μην απομακρυνθεί η συγκεκριμένη φοιτήτρια από την εστία, να μην εφαρμοστούν αλλαγές στον κανονισμό που, όπως υποστηρίζει, αποκλείουν φοιτητές από τη στέγαση και να ληφθούν μέτρα ώστε οι φοιτητές να μπορούν να στεγάζονται μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Οικοτρόφων Φοιτητικής Εστίας Καλαμάτας καλεί σε κινητοποίηση στη Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σήμερα στις 12 μ..