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Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2026 10:46

Μετάθεση γιατρού από το Παναρκαδικό στην Καλαμάτα

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Μετάθεση γιατρού από το Παναρκαδικό στην Καλαμάτα

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Γιατρός μετατίθεται από το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του υπουργείου, μετά από αίτηση της γιατρού κι έγγραφο του Νοσοκομείου Καλαμάτας με το οποίο βεβαιώνεται η ύπαρξη κενής θέσης της συγκεκριμένης ειδικότητας, αποφασίστηκε η μετάθεση της Αγγελοπούλου Καλλιρρόης του Κωνσταντίνου, ειδικευμένης γιατρού ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Εργαστηριακής Ιατρικής, με τον βαθμό της Επιμελήτριας Α’, από το Νοσοκομείο Τρίπολης σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Κατηγορία Υγεία
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