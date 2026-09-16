Αντιπροσωπεία της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας στην 120 ΠΕΑ

Τη γερμανική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο διοικητής της 120 ΠΕΑ, σμήναρχος (Ι) Μιχαήλ Κουκουβάς, ενώ στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε το Διεθνές Εκπαιδευτικό Κέντρο Πτήσεων και η εκπαίδευση που πραγματοποιείται στις φάσεις Phase III και Phase IV.

Τα στελέχη της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας ενημερώθηκαν για τη δομή και τη φιλοσοφία του προγράμματος, καθώς και για την προχωρημένη πτητική εκπαίδευση των νέων χειριστών.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντηση του Michael Krah με τους Γερμανούς εκπαιδευόμενους που βρίσκονται ήδη στην Καλαμάτα. Ο Γερμανός αξιωματικός συνομίλησε μαζί τους και ενημερώθηκε άμεσα για την εμπειρία τους από την εκπαίδευση στην 120 ΠΕΑ.

Η παρουσία Γερμανών εκπαιδευομένων επιβεβαιώνει τον διεθνή χαρακτήρα που αποκτά το εκπαιδευτικό κέντρο της Καλαμάτας. Η 120 ΠΕΑ δεν καλύπτει πλέον μόνο τις ανάγκες εκπαίδευσης της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά αναπτύσσεται σε κέντρο εκπαίδευσης χειριστών συμμαχικών και φίλιων χωρών.

Οι Phase III και IV αποτελούν κρίσιμα στάδια για τους νέους Ιπταμένους, καθώς η βασική πτητική κατάρτιση εξελίσσεται σε απαιτητικότερη και περισσότερο επιχειρησιακά προσανατολισμένη εκπαίδευση, πριν από τη μετάβασή τους σε σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη.

Η επίσκεψη υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας της Γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε συνδυασμό με την εκπαίδευση Γερμανών χειριστών στην 120 ΠΕΑ, αναδεικνύει τον ενισχυμένο ρόλο που αποκτά η Καλαμάτα στον ευρωπαϊκό χώρο της στρατιωτικής αεροπορικής εκπαίδευσης.