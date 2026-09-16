Καλαμάτα: Συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Σε ανακοίνωση – κάλεσμά της η Αντιφασιστική Κίνηση Καλαμάτας αναφέρει:

“13 χρόνια πέρασαν από την νύχτα που ο Παύλος στάθηκε όρθιος απέναντι στους φασίστες της Χρυσής Αυγής και τους νίκησε. Σε αυτά τα 13 χρόνια το αντιφασιστικό κίνημα κατάφερε να διαλύσει την Χρυσή Αυγή, να κλείσει τα γραφεία της και να πάρει πίσω τους δρόμους και τις γειτονιές μας. Η πίεση του κινήματος κατάφερε να κερδίσει την τελεσίδικη καταδίκη τους στα δικαστήρια, κάνοντας πλέον ξεκάθαρο σε όλο τον κόσμο πως η Χρυσή Αυγή ήταν μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση.

Αλλά ο φασισμός, σάρκα από την σάρκα του συστήματος, είναι ακόμα εδώ με πολλές και διάφορες μορφές και ονομασίες. Στην Γερμανία, για πρώτη φορά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα ναζιστικό κόμμα, το AfD κερδίζει τις εκλογές σε ένα κρατίδιο, την ίδια στιγμή που στην Αγγλία ο Φάρατζ κερδίζει και αυτός διάφορες τοπικές εκλογές ενώ στην Ιταλία κυβερνά ήδη η ακροδεξιά Μελόνι. Ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού στην Γάζα από το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και είναι πλέον δύσκολο να μην κάνει κανείς συγκρίσεις ανάμεσα στην ναζιστική Γερμανία και το σιωνιστικό αυτό μόρφωμα. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ο Τραμπ μιλάει για την Μεγάλη Αμερική, κάνει τη μια επέμβαση μετά την άλλη στο εξωτερικό, την στιγμή που στο εσωτερικό έχει εξαπολύσει ένα κυνηγητό μεταναστών και μεταναστριών.

Μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, προσπαθούν και εδώ στην Ελλάδα να ξαναστηθούν οι νεοναζί, αναζητώντας πολιτικό σπίτι από τον Βελόπουλο και την Νίκη μέχρι το Εθνικό Μέτωπο και τον καταδικασμένο Κασιδιάρη, ο Κασιδιάρης που αποφυλακίζεται. Οι διάφορες φασιστικές ομάδες που δεν σταμάτησαν να έχουν παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, χύνοντας το δηλητήριο τους, έχουν αρχίσει και πάλι να κάνουν την εμφάνιση τους στο δρόμο, με επιθέσεις σε μετανάστες και κόσμο του κινήματος.

Αυτή η δυστοπική πραγματικότητα είναι όμως μόνο η μια πλευρά. Στην άλλη είναι ο κόσμος της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Είναι ο κόσμος που πλημμυρίζει τους δρόμους και τις πλατείες σε ολόκληρο τον κόσμο, διαδηλώνοντας για την Παλαιστίνη, ο κόσμος που μπλοκάρει κάθε δημόσια εμφάνιση των φασιστών από την Αμερική, την Ισπανία και την Αγγλία, μέχρι την Γαλλία και την Ελλάδα.

13 χρόνια μετά θα είμαστε εκεί όπως ήταν και ο Παύλος, όρθιοι και όρθιες απέναντι στο τέρας. 13 χρόνια μετά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ούτε βήμα πίσω.

Ολοι και όλες στην συγκέντρωση και πορεία την Παρασκευή 18/9, 7 μ.μ. στην πλατεία 23ης Μαρτίου”.