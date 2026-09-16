Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας για το έντονο εργασιακό άγχος

Η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας παρατηρεί πως “η ευρωπαϊκή μελέτη τονίζει ότι η ανάληψη δεσμευτικής δράσης από την Ε.Ε. είναι πλέον επιτακτική. Το πρόβλημα πρέπει να καταπολεμηθεί στην πηγή του, με τη σωστή οργάνωση και σχεδιασμό της εργασίας”.

Αναλυτικά η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου αναφέρει για το εργασιακό άγχος:

“Σύμφωνα με μελέτες σχετικά με το εργασιακό άγχος και τις συνέπειές του, τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και δείχνουν ότι αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης επαγγελματικής ζωής. Οι μελέτες δείχνουν ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο όχι μόνο στην

επαγγελματική ζωή, αλλά και στην προσωπική και κοινωνική καθημερινότητα.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την μελέτη του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τα στοιχεία δείχνουν ότι η εργασιακή πίεση εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονη και έρευνα της Ευρωπαϊκή Ένωσης κατατάσσει την χώρα μας στην πρώτη θέση. Το 73% των εργαζομένων εργάζεται υπό αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ενώ το 87% δηλώνει ότι βρίσκεται συχνά ή μόνιμα σε συνθήκες άγχους. Την ίδια στιγμή, περισσότεροι από τους μισούς, ποσοστό 51%, εκτιμούν ότι η ψυχολογική επιβάρυνση από την εργασία επηρεάζει αρνητικά την προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, που επηρεάζουν αρνητικά την ψυχική τους υγεία. Σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Συνδικάτων «45% των εργαζομένων στην Ε.Ε. δηλώνει ότι εκτίθεται σε τέτοιους κινδύνους, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις βιώνει εργασιακό στρες, κατάθλιψη ή άγχος που συνδέεται με την εργασία».

Η προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αν θέλουμε να μιλάμε για σύγχρονη επαγγελματική ζωή και όχι για σύγχρονο εργασιακό μεσαίωνα. Η

ευρωπαϊκή μελέτη τονίζει ότι η ανάληψη δεσμευτικής δράσης από την Ε.Ε. είναι πλέον επιτακτική.

Το πρόβλημα ξεκινά από την ίδια την οργάνωση της εργασίας, επομένως η απλή αντιμετώπιση των συνεπειών δεν αρκεί. Το πρόβλημα πρέπει να καταπολεμηθεί στην πηγή του, με τη σωστή οργάνωση και σχεδιασμό της εργασίας. Στόχος δεν είναι να «αντέχει» ο εργαζόμενος την πίεση, αλλά να εξαλειφθούν οι συνθήκες που προκαλούν μόνιμη εξάντληση.

Η υγεία και η αξιοπρέπεια των εργαζομένων δεν είναι ατομική ευθύνη, είναι ευθύνη όλων μας και της κοινωνίας συνολικά”.