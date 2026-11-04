Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις κλοπές υδρομέτρων

Την υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για τις κλοπές καινούργιων υδρομέτρων σε χωριά της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών, αποφάσισε χθες ομόφωνα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Ο γενικός διευθυντής της Επιχείρησης Μιχάλης Βασιλειάδης μίλησε για πολλές κλοπές και ο πρόεδρος Ανδρέας Καραγιάννης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι με τη δημοσιοποίηση της υποβολής μήνυσης θα σταματήσουν οι κλοπές.

Απαντώντας σε ερώτηση του συμβούλου της μειοψηφίας Δημήτρη Φαββατά, ενημέρωσε ότι το κάθε υδρόμετρο έχει κομμάτια χαλκού και αυτά βγάζουν και πωλούν, έναντι χαμηλού τιμήματος.

Ο Δ. Φαββατάς πρότεινε και συμφωνήθηκε να ζητηθεί και η τιμωρία του κλεπταποδόχου.

Ο Ανδρ. Καραγιάννης παρατήρησε ότι πέρα από κτήματα, υδρόμετρα έχουν κλαπεί και από σπίτια, όπως στην περιοχή του Γυμνασίου Αρφαρών.

Γ.Σ.