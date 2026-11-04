Η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Εκκλησία και το κοινωνικό έργο των δύο πλευρών βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης που πραγματοποίησε σήμερα αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Η επίσκεψη έγινε με αφορμή το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, τον οποίο συνόδευαν ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης, η γενική διευθύντρια Δέσποινα Λουκάκη και συνεργάτες τους.

Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης, αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς, καθώς ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος απουσίαζε λόγω της συνεδρίασης της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου.

Ο Λάζαρος Κυρίζογλου αναφέρθηκε στη στενή σχέση των δήμων με την Εκκλησία, επισημαίνοντας ότι και οι δύο υπηρετούν τους ίδιους ανθρώπους. Από την πλευρά του, ο π. Φίλιππος μίλησε για την καλή συνεργασία της Μητρόπολης με τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Πύλου–Νέστορος και Οιχαλίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα το έργο της ΚΕΔΕ και του προέδρου της.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ προσέφερε για τον Μητροπολίτη ένα διακοσμημένο στεφάνι ελιάς και έκδοση του πρώτου νόμου για την ίδρυση των δήμων, από την εποχή του Όθωνα. Όπως εξήγησε, το στεφάνι συμβολίζει την ειρήνη, ενώ οι καρποί του εκφράζουν την ευχή οι κοινές προσπάθειες να αποδίδουν καρπούς.

Εκ μέρους του Μητροπολίτη, ο π. Φίλιππος προσέφερε μια εικόνα της Παναγίας της Πεταλιδιώτισσας, τοπικά παραδοσιακά προϊόντα και εκδόσεις της Ιεράς Μητρόπολης.