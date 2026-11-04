Άγρια συμπλοκή μεταξύ φοιτητών στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου με 3 τραυματίες (βίντεο)

Συμπλοκή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου μεταξύ φοιτητών που ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, φοιτητές από ΕΑΑΚ και ΠΑΣΠ συνεπλάκησαν μεταξύ τους στο Μαθηματικό με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα περίπου 50 ατόμων με κουκούλες και κράνη εισέβαλε στο Μαθηματικό με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα. Ο ένας φέρει τραύμα στο κάτω άκρο από τσεκούρι, ενώ οι άλλοι δύο υπέστησαν εγκαύματα από βόμβες μολότοφ.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων άνδρες των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ.

Οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία. Για τη μεταφορά τους επιχείρησαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Πηγή: ertnews.gr