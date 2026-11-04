Συνάντηση Βασιλόπουλου με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ - Στο επίκεντρο οι τοπικές ανάγκες και οι διεκδικήσεις της Αυτοδιοίκησης

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, πραγματοποίησε σήμερα ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Λάζαρος Κυρίζογλου, επικεφαλής αντιπροσωπείας της, συνοδευόμενος από τον Β' αντιπρόεδρο Γιώργο Παπαναστασίου και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Ιστορικό Δημαρχείο της πόλης λίγες ώρες πριν την έναρξη του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα.

Ακολούθως, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου και το προεδρείο της Ένωσης, μαζί με τον δήμαρχο Καλαμάτας και πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου Θανάση Βασιλόπουλο, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου, όπου και παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες και οι προτεραιότητες του Συνεδρίου, το οποίο αποτελεί την κορυφαία ετήσια θεσμική συνάντηση της ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.