Αθλητική δράση του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας

Στο πλαίσιο του εορτασμού, έπειτα από πρόταση της Συμβούλου Φυσικής Αγωγής Ελένης Τζανή και με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής του σχολείου Κωνσταντίνας Νίκα, οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας πραγματοποίησαν την καθιερωμένη δράση-πεζοπορία στην Παραλία της Καλαμάτας. Ιδιαίτερη σημασία είχε η συνάντηση των μαθητών του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. με μαθητές και μαθήτριες του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής τον Θωμά Παλάντζα, και του 1ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας, με υπεύθυνο εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής τον Ανδρέα Νίκα. Οι μαθητές των τριών σχολείων είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν, να αλληλοεπιδράσουν και να συμμετάσχουν από κοινού σε συμβολικές και προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες. Μέσα από τη συνεργασία και την κοινή άσκηση προσέγγισαν βιωματικά τα μηνύματα της ημέρας, ενημερώθηκαν για τα οφέλη της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας και, κυρίως, ανέδειξαν στην πράξη τις αξίες της αποδοχής, της ισότιμης συμμετοχής και της συμπερίληψης. Γιατί ο σχολικός αθλητισμός δεν αφορά μόνο τη σωματική άσκηση. Αποτελεί χώρο συνάντησης και επικοινωνίας, καλλιεργεί τον σεβασμό και τη συνεργασία και μπορεί να φέρει κοντά μαθητές με διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες, χωρίς αποκλεισμούς. Στη δράση παρευρέθηκαν η Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Ελένη Τζανή, ο Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Καλαμάτας Βασίλειος Πετρίδης και ο υπεύθυνος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας Αντώνης Παπαγιαννόπουλος. Στόχος είναι να συνεχιστούν δράσεις που ανοίγουν το σχολείο στην τοπική κοινωνία και ενισχύουν τη συνύπαρξη και τη συνεργασία των μαθητών του με μαθητές σχολείων γενικής εκπαίδευσης, κάνοντας τη συμπερίληψη καθημερινή πράξη.