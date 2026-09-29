"Ο Βασιλιάς Γκόρντογκαν" από την Πειραματική Σκηνή σήμερα και αύριο στο Πνευματικό

Ένα έργο που γράφτηκε σε καιρό πολέμου για να σαρκάσει και αναδείξει τον αποτροπιασμό της βίας του πολέμου που φέρνει μόνο καταστροφή σε όλους.

Η θεατρική εφηβική ομάδα επέλεξε να ανεβάσει αυτό το έργο σε μια εποχή που οι εκδηλώσεις βίας πολλαπλασιάζονται καθημερινά , ακόμα και σε μικρές ηλικίες, θέλοντας να αναδείξει σε όλους μικρούς και μεγάλους ότι η βία είναι καταστροφική σε κάθε μορφή της , ακόμα περισσότερο όταν προέρχεται από κάποιους που εκπροσωπούν θέσεις εξουσίας . Είναι μια παράσταση που αφυπνίζει συνειδήσεις απέναντι στη βία και δημιουργεί προβληματισμό για το ποια θέση θα επιλέξουμε απέναντι σε κάποιον που ασκεί βία εις βάρος μας είτε από θέση εξουσίας, είτε είναι ο οποιοσδήποτε. Με χιούμορ και επιδέξιο τρόπο ο συγγραφέας μας τοποθετεί απέναντι στον αποτροπιασμό της βίας για να μας αποτρέψει να την χρησιμοποιούμε, αλλά και να αναζητούμε τρόπους να την αντιμετωπίζουμε.

Μια παράσταση εξαιρετική, που κέρδισε το χειροκρότημα από όλους τον Ιούλιο, ιδανική για παιδιά, εφήβους και μεγάλους που θα προκαλέσει έντονα συναισθήματα στους θεατές για το ποια μορφή εξουσίας επιλέγουμε και ποια είναι η θέση και συμπεριφορά μας απέναντι στους συνανθρώπους μας. Η διασκευή και σκηνοθεσία είναι του Παναγιώτη Αδάμ, η μουσική του Γιώργου Κουρουπού, τα σκηνικά και τα κοστούμια του Βενετσάνου Μπαλόπουλου. Παίρνουν μέρος οι: Λούνα: Σταύρος Σαραβελάκης · Αγγελιοφόροι: Άννα Βασιλοπούλου, Βασιλική Αποστολάκη, Ελευθερία Χάικου · Οντάν: Περσέας Κλάδης · Τρελός: Νεφέλη Ρήγα, Μάξιμος Γεωργακόπουλος · Βασιλιάς Γκόρντογκαν: Κυριάκος Λιανέας · Βασιλικός ξεριζωτής αυτιών: Στέφανος Κάλλας · Βασιλικός ξεριζωτής ματιών: Γιάννης Αρβανίτης · 1ος χωρικός: Ειρήνη Νικολάου · 2ος χωρικός: Βασιλική Αποστολάκη · 3ος χωρικός: Γιάννης Αρβανίτης · Λευκή: Αναστασία Μαυρέα · Τίνατιν: Φοίβος Λαμπρόπουλος · Ιππότης: Ορφέας Χριστακούδης · Πουλί: Άννα Βασιλοπούλου · Τικαλίνα: Άννα Βασιλοπούλου, Νεφέλη Ρήγα, Ελένη Φραγκουδάκη · Στρατιώτες: Άννα Βασιλοπούλου, Βασιλική Αποστολάκη, Κατερίνα Ρήγα, Ελένη Φραγκουδάκη, Σταύρος Σαραβελάκης.