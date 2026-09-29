Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Αναβολή πολεοδομικού θέματος για «δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σε αναβολή οδηγήθηκε, κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, η συζήτηση εισήγησης που αφορούσε τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για Οικοδομικό Τετράγωνο, στην περιοχή «Νησάκι».

Η εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας αφορούσε αίτημα για τη μετατροπή προβλεπόμενης διόδου πλάτους 5 μέτρων σε στοά ίδιου πλάτους, με μικρή μετατόπιση της θέσης της εντός του ίδιου γεωτεμαχίου. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, η προτεινόμενη ρύθμιση διατηρεί τη σύνδεση της οδού Θεμιστοκλέους με τον εσωτερικό ακάλυπτο χώρο του οικοδομικού τετραγώνου, χωρίς να επηρεάζονται τα όμορα γεωτεμάχια. Η υπηρεσία εισηγήθηκε την έγκριση της τροποποίησης.

Κατά τη συζήτηση του θέματος, ωστόσο, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης έθεσε ζήτημα διαφορετικής αντιμετώπισης παρόμοιων αιτημάτων, κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».

Όπως ανέφερε, υπάρχει άλλη περίπτωση με αντίστοιχο αίτημα, το οποίο είχε απορριφθεί από την Πολεοδομία, ζητώντας ουσιαστικά να διευκρινιστεί για ποιο λόγο οι δύο υποθέσεις αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά.

Η παρέμβαση αυτή ανέδειξε την ανάγκη να παρουσιαστεί πληρέστερη εικόνα για το θέμα, καθώς από τους εισηγητές δεν δόθηκαν εκείνη τη στιγμή όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα επέτρεπαν στη Δημοτική Επιτροπή να εξετάσει συνολικά την υπόθεση.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος αποφάσισε την αναβολή του θέματος, προκειμένου να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και να επανέλθει προς συζήτηση με όλα τα απαραίτητα στοιχεία στη διάθεση των μελών της Επιτροπής.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ

Παράλληλα, τη δυνατότητα αξιοποίησης τμήματος του τεχνικού αντιπλημμυρικού έργου που βρίσκεται παράλληλα με την Περιμετρική καλείται να εξετάσει η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μετά τη σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Το θέμα προέκυψε έπειτα από αίτημα κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ζητούν να εξεταστεί εάν ο πλακοσκεπής αγωγός που έχει κατασκευαστεί στο πλαίσιο των έργων διευθέτησης των ρεμάτων Κερεζένια – Πολιταίικο μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα ως παράπλευρη οδός τοπικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε συγκεκριμένο τμήμα δεν κατασκευάστηκε παράδρομος, με αποτέλεσμα η πρόσβαση στις ιδιοκτησίες να είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Η υπηρεσία εισηγήθηκε τη λήψη απόφασης ώστε το αίτημα να διαβιβαστεί στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία είναι αρμόδια να εξετάσει κατά πόσο μπορεί να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη παρέμβαση.

Κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Καλαμάτα Μετά» Βασίλης Κανάκης επισήμανε ότι, μετά την απόφαση του Δήμου, το ζήτημα θα πρέπει να εξεταστεί από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η προτεινόμενη χρήση του έργου είναι τεχνικά και θεσμικά εφικτή.

Στο ίδιο θέμα παρενέβη και ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης, διευρύνοντας τη συζήτηση πέρα από την εξυπηρέτηση της τοπικής κυκλοφορίας. Αναφέρθηκε συνολικά στο αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος στην περιοχή και σημείωσε ότι ο χώρος εκεί που προέκυψε, μήκους περίπου 1,5 χιλιομέτρου, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ως ένας ελεύθερος χώρος για περίπατο και ποδήλατο.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος θα μπορούσε να επιδιώξει την χρήση του συγκεκριμένου χώρου, ώστε να προχωρήσει σε μια οργανωμένη αξιοποίησή του και να δημιουργηθεί στην περιοχή ένας νέος χώρος αναψυχής και ήπιας μετακίνησης.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης διευκρίνισε ότι η τελική κρίση για το κατά πόσο είναι εφικτή η χρήση του αντιπλημμυρικού έργου με τον τρόπο που προτείνεται ανήκει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, προς την οποία θα διαβιβαστεί το σχετικό αίτημα.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σημείωσε, τέλος, ότι η ιδέα για μια ευρύτερη αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου έχει ήδη συζητηθεί στους κύκλους του Δήμου, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί περαιτέρω.

Τ.Αν.