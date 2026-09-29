Ξεκινά σήμερα το Olympia Forum VII

Οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει, η οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη, οι επενδύσεις, οι υποδομές, ο πρωτογενής τομέας και οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο του Olympia Forum VII , που πραγματοποιείται από σήμερα 29 Σεπτεμβρίου, έως την 1η Οκτωβρίου στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην Αρχαία Ολυμπία.

Ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος συμμετέχει στη συζήτηση «Η θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει: Στρατηγικές επιλογές για το μέλλον». Η συζήτηση αφορά τις πολιτικές επιλογές που διαμορφώνουν την πορεία της χώρας, τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες και τις προκλήσεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Στη θεματική «Οικονομική Ανάπτυξη: Επενδύσεις, Μεταρρυθμίσεις και Νέες Ευκαιρίες» συμμετέχει ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτριος Μαρκόπουλος.

Για τις υποδομές και τη συνδεσιμότητα συζητούν ο πρόεδρος της Διώρυγας Κορίνθου Βασίλειος Νανόπουλος, ο διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υποδομών Υδροπλάνων της Hellenic Seaplanes Χαράλαμπος Γαργαρέτας και η γενική γραμματέας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου και αντιπρόεδρος για την Κρήτη του Συνδέσμου Ελλήνων Οικονομικών Διευθυντών Τζίνα Τσαντρίζου.

Στη συζήτηση για τα στερεά απόβλητα και την κυκλική οικονομία συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος και πρόεδρος του Δ.Σ. για τη Διαχείριση Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Biosolids Αθανάσιος Σαββάκης και ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου και δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος.

Στη θεματική «Το Νέο Αγροτικό Μοντέλο: Τεχνολογία, Βιωσιμότητα και Ανταγωνιστικότητα» συμμετέχει ο εμπορικός διευθυντής της NEUROPUBLIC Γιώργος Παπαδήμας, ενώ για τις έξυπνες πόλεις, την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιώσιμη κινητικότητα τοποθετείται ο γενικός διευθυντής του Δικτύου Πόλεων «Βιώσιμη Πόλη» Ιωάννης Γεωργιζάς. OLYMPIA FORUM VII (13)

Στη συζήτηση «Υγεία, δεδομένα και εμπιστοσύνη στην ψηφιακή εποχή» συμμετέχει η δικηγόρος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Βάσια Αναστασίου, ενώ στη θεματική για τις δεξιότητες, την εργασία και την παραγωγική μετάβαση συμμετέχει ο γενικός διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας, Ασφάλειας και Ένταξης στην Εργασία Κώστας Αγραπιδάς. OLYMPIA FORUM VII (13)

Παρουσία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, ο οποίος συμμετέχει στη θεματική «Οικονομία Προορισμού: Πώς οι τόποι μετατρέπονται σε ισχυρά brands».

Στη συζήτηση για τον βιώσιμο τουρισμό συμμετέχει ο περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας Κωνσταντίνος Καρπέτας. OLYMPIA FORUM VII (13)

Στη θεματική «Από τη Συνδεσιμότητα στην Ανάπτυξη: Περιφέρειες, Υποδομές και Επενδύσεις» συμμετέχουν ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ Αθανάσιος Κοτταράς και η πρώην υφυπουργός Εσωτερικών και πρώην βουλευτής Κατερίνα Νοτοπούλου.

Για τον σύγχρονο πολιτισμό, τη δημιουργική οικονομία και το διεθνές αποτύπωμα συμμετέχουν ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΚΟΜΕΔ Λεωνίδας Χριστόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Panathēnea Λευτέρης Κατσιαδάκης.

Τέλος, στη συζήτηση «Από τις αποφάσεις πολιτικής στον τοπικό αντίκτυπο: Πόροι, αρμοδιότητες και λογοδοσία» συμμετέχει ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Βασίλειος Αϊβαλής.

Το Olympia Forum VII καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τη διεθνή θέση της Ελλάδας και την οικονομία έως την παραγωγή, την τεχνολογία, τις υποδομές, την εργασία, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αυτοδιοίκηση, επιχειρώντας να συνδέσει τις εθνικές επιλογές με τις προκλήσεις των Περιφερειών και των πόλεων.