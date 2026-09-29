Δημοτική Επιτροπή Καλαμάτας: Αντιπαράθεση για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας βρέθηκαν δύο σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις της πόλης, με αφορμή τις εισηγήσεις για τη συμμετοχή του Δήμου στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων.

Σε ό,τι αφορά το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, η εισήγηση προβλέπει τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στη διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, καθώς και την εξειδίκευση πίστωσης έως 8.000 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών που αφορούν τις δράσεις στην Καλαμάτα.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει διεθνή και ελληνικά ντοκιμαντέρ, εκπαιδευτική ζώνη, εργαστήρια, σεμινάρια, συζητήσεις, εκθέσεις και ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τα ΑμεΑ.

Κατά τη συζήτηση, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Δημήτρης Οικονομάκος, εξέφρασε την ελπίδα στη φετινή διοργάνωση να μην υπάρξει λογοκρισία, αναφερόμενος στην παρέμβαση της δημοτικής αρχής το 2024 στην προβολή της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά».

Όπως ανέφερε, ο Δήμος θα πρέπει να ασχολείται με το εκπαιδευτικό έργο του Φεστιβάλ, ενώ παράλληλα έθεσε και το ζήτημα της εξεύρεσης ενός σταθερού χώρου για το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ, υπενθυμίζοντας την πρόταση για αξιοποίηση χώρου στο Ανατολικό Κέντρο.

Απαντώντας, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος Καλαμάτας είναι ο μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ και υποστηρίζει συνολικά την προσπάθεια, ωστόσο δεν αποδέχτηκε τον όρο «λογοκρισία».

Η τελευταία αυτή τοποθέτηση προκάλεσε την αντίδραση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης «Καλαμάτα Μετά», Βασίλη Κανάκη.

«Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας», σχολίασε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η λογοκρισία είναι καταγεγραμμένη και ότι η πραγματικότητα δεν μπορεί να παραποιείται. Παράλληλα, κατηγόρησε τον δήμαρχο Καλαμάτας ότι επιχειρεί να τη διαστρεβλώσει πολιτικά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

Ξεχωριστή συζήτηση έγινε με αφορμή την εισήγηση για την εξειδίκευση πιστώσεων για την οικονομική ενίσχυση συλλόγων και ΝΠΔΔ.

Μεταξύ των ενισχύσεων προβλέπεται ποσό 8.000 ευρώ για την Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας και το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης στάθηκε ιδιαίτερα στην επετειακή διοργάνωση των 10 χρόνων, σημειώνοντας ότι η οικονομική ενίσχυση από την πλευρά του Δήμου θα μπορούσε να είναι πιο γενναία, λαμβάνοντας υπόψη και τα αυξημένα έξοδα της φετινής διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το αίτημα της Πειραματικής Σκηνής, ο συνολικός προϋπολογισμός του Φεστιβάλ φτάνει τις 88.500 ευρώ, ενώ έχει ζητηθεί από τον Δήμο η αύξηση της οικονομικής στήριξης από τις 8.000 στις 15.000 ευρώ.

Ο κ. Τζαμουράνης αναφέρθηκε παράλληλα και στο αίτημα της Πειραματικής Σκηνής να υποβληθεί σχετικό αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσει τριμερής συνεργασία μεταξύ Πειραματικής Σκηνής, Υπουργείου και Δήμου, ώστε να υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση της διοργάνωσης.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι ο Δήμος έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόταση της Πειραματικής Σκηνής και έχει πάρει θέση προκειμένου να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου αποτελεί μια πολύ σημαντική διοργάνωση για την πόλη.

Στην ανάγκη ύπαρξης προγραμματικής συμφωνίας στάθηκε και ο Δημήτρης Οικονομάκος. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις εργασίες που, όπως σημείωσε, πρέπει να γίνουν στο Εργατικό Κέντρο, ώστε οι εκδηλώσεις να μπορούν να φιλοξενούνται σε κανονικές συνθήκες.

Απαντώντας στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Θανάσης Βασιλόπουλος προανήγγειλε νέες παρεμβάσεις στον χώρο το επόμενο διάστημα.