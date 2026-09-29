Ρουβίκωνας: Παρέμβαση για τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας - «Δεν είναι τσιφλίκι κανενός»

Με τίτλο «Η Φιλαρμονική δεν είναι τσιφλίκι κανενός δημάρχου», ο Ρουβίκωνας παρεμβαίνει δημόσια στις εξελίξεις γύρω από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας, ασκώντας έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή για τα εργασιακά ζητήματα των μουσικών, αλλά και για την αναστολή των μαθημάτων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Δημοτική Φιλαρμονική αποτελεί έναν θεσμό που στηρίζεται στους μουσικούς, στους μαθητές και στην ίδια την κοινωνία της πόλης και όχι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «ντεκόρ για παρελάσεις και φιέστες».

Ο Ρουβίκωνας αναφέρεται στις διεκδικήσεις των μουσικών, οι οποίοι, σύμφωνα με το κείμενο, ζητούν καθαρούς όρους εργασίας, σωστή μισθοδοσία, αναγνώριση προϋπηρεσίας και σπουδών, καθώς και την πληρωμή της εργασίας τους στις αργίες.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις δικαστικές προσφυγές εργαζομένων, ενώ υποστηρίζεται ότι δύο μουσικοί έχουν ήδη δικαιωθεί πρωτόδικα για μισθολογικές διαφορές.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των μαθημάτων. Όπως σημειώνεται, στις 31 Αυγούστου τα μαθήματα τέθηκαν σε αναστολή μέχρι να καλυφθούν οι κενές θέσεις Αρχιμουσικού και Διοικητικού Προϊσταμένου.

Ο Ρουβίκωνας καταλογίζει ευθύνες στον Δήμο για την κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι τα κενά που υπάρχουν στη στελέχωση δεν μπορεί να μετακυλίονται στους μουσικούς και στους μαθητές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο εβδομάδες αργότερα η ίδια η Φιλαρμονική γνωστοποίησε ότι οι εγγραφές πραγματοποιούνται κανονικά, οι εκπαιδευτές βρίσκονται στις θέσεις τους και ο ισχύων κανονισμός προβλέπει έναρξη μαθημάτων την 1η Οκτωβρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον δωρεάν χαρακτήρα των μαθημάτων μουσικής για παιδιά και νέους ηλικίας 9 έως 18 ετών. Όπως αναφέρεται, μόνο την προηγούμενη χρονιά είχαν υποβληθεί περισσότερες από 300 αιτήσεις.

Ο Ρουβίκωνας συνδέει το θέμα με το ευρύτερο ζήτημα της πρόσβασης στον πολιτισμό, υποστηρίζοντας ότι η μουσική και η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την οικονομική δυνατότητα κάθε οικογένειας.

Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται αναφορά και στις υπόλοιπες δημοτικές πολιτιστικές δομές, όπως το Ωδείο, η Σχολή Χορού, το Εικαστικό και η Φάρις, με την ανακοίνωση να σημειώνει ότι ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι να ανοίγουν την πρόσβαση στην τέχνη σε όλα τα παιδιά.

Η ανακοίνωση καταλήγει σε έντονο τόνο, με τον Ρουβίκωνα να επισημαίνει ότι η Φιλαρμονική δεν αποτελεί «τσιφλίκι» καμίας δημοτικής αρχής, αλλά θεσμό που κρατούν ζωντανό οι μουσικοί, οι μαθητές και η τοπική κοινωνία.

Κλείνοντας, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ούτε μαθήματα σε αναστολή, ούτε δικαιώματα σε αναμονή. Με τους μαθητές και τους μουσικούς της Φιλαρμονικής».