ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου: Νέο πρόγραμμα για οργανικά απόβλητα και καφέ κάδο

Στην ανάπτυξη του νέου προγράμματος χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων προχωρά ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τις υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εφαρμογή του καφέ κάδου στους Δήμους της Περιφέρειας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την ανάπτυξη δικτύου συλλογής οργανικών αποβλήτων και περιλαμβάνει την προμήθεια απορριμματοφόρων, καφέ κάδων και οικιακών κομποστοποιητών. Ο ΦΟΔΣΑ έχει ήδη κινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την προμήθεια των οχημάτων και του εξοπλισμού συλλογής.

Το νέο σύστημα αφορά το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και στόχος είναι να δημιουργηθούν σταδιακά οι προϋποθέσεις ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς να συμμετέχουν στη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των υποδομών, ο ΦΟΔΣΑ ξεκινά δράσεις ενημέρωσης στις Περιφερειακές Ενότητες. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε επαγγελματικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επιχειρήσεις εστίασης, φιλοξενίας και τουρισμού, στον αγροδιατροφικό τομέα και στις επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς σημαντικό μέρος των οργανικών αποβλήτων προέρχεται από αυτές τις δραστηριότητες. Η ενημέρωση αφορά μεταξύ άλλων ποια υλικά τοποθετούνται στον καφέ κάδο, ποια πρέπει να μένουν εκτός και πώς γίνεται σωστά η διαλογή στην πηγή.

Οι δράσεις θα επεκταθούν επίσης στα νοικοκυριά, στις σχολικές κοινότητες και στις δημόσιες δομές, ενώ θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου Ιωάννης Σμυρνιώτης επισημαίνει ότι η χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων αποτελεί το επόμενο βήμα στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο και σημειώνει ότι η προετοιμασία του προγράμματος πρέπει να συνοδευτεί από ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών.

Όπως αναφέρει, στόχος είναι «ο καφέ κάδος να γίνει σταδιακά κατανοητός και οικείος στην καθημερινότητα όλων μας», ενώ η ανάπτυξη του προγράμματος θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.