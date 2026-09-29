Συνάντηση Λεβεντάκη – Μαντά: Στο επίκεντρο το δίκτυο ύδρευσης Κυπαρισσίας

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κυπαρισσίας ήταν το αντικείμενο της χθεσινής συνάντησης του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη με το βουλευτή Μεσσηνίας Περικλή Μαντά.

Ο κ. Μαντάς δεσμεύτηκε να συνδράμει για την υλοποίηση του έργου, ενώ, όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση από το Δήμο Τριφυλίας, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές μελέτες.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Δήμαρχου και συμμετείχαν ακόμη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολιτικής Προστασίας και Τμήματος Πολεοδομίας Αντώνης Βλάχος και ο προέδρος της ΔΕΥΑ Τριφυλίας Βασίλης Τζανέτος.

Χαρακτηριστικά από το Δήμο τονίζεται: «Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσε το έργο, που αφορά την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Κυπαρισσίας, καθώς ολοκληρώθηκαν όλες οι σχετικές μελέτες και σειρά τώρα έχει η κατάθεση τους, προκειμένου, με τον σωστό συντονισμό, όλων των απαιτούμενων ενεργειών, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου αυτού.Ο δήμαρχος Τριφυλίας, ευχαριστεί θερμά τον κ. Μαντά, για την άμεση ανταπόκρισή του και την δέσμευσή του να συνδράμει, έτσι ώστε να υλοποιηθεί, το συντομότερο δυνατόν, ένα έργο ζωτικής σημασίας για την Κυπαρισσία. Όπως επίσης και για την διαρκή στήριξή του, στα ζητήματα του Δήμου και την έμπρακτη συμβολή του, στην προώθηση των μεγάλων έργων της Τριφυλίας. Το αμέριστο ενδιαφέρον του για τον τόπο μας, καθώς και η πολύτιμη συνεργασία του με τη Δημοτική Αρχή οδηγούν την Τριφυλία στην ανάπτυξη»!

Κ.Μπ.