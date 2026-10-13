Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σήμερα και αύριο στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Ειδικότερα οι βολές θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

Αύριο Τετάρτη οι βολές από τους οπλίτες θα πραγματοποιηθούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), Υψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.