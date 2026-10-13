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Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 11:39

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σήμερα και αύριο στο πεδίο βολής Καλαμάτας

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Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά σήμερα και αύριο στο πεδίο βολής Καλαμάτας

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Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη στο Πεδίο Βολής Καλαμάτας, όπως ανακοίνωσε το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.

Ειδικότερα οι βολές θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
Αύριο Τετάρτη οι βολές από τους οπλίτες θα πραγματοποιηθούν από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Τις συγκεκριμένες μέρες και ώρες για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), Υψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.

 

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