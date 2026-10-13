Διαμαρτυρία στο λιμάνι Καλαμάτας για το κρουαζιερόπλοιο "Crown Iris" (βίντεο-φωτογραφίες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της άφιξης και παραμονής στο λιμάνι Καλαμάτας του κρουαζιερόπλοιου “Crown Iris”, που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες, πραγματοποίησε αργά σήμερα το απόγευμα, η Αντιφασιστική Κίνηση της πόλης, στην κεντρική προκυμαία του λιμανιού.

Αρχικά, οι διαμαρτυρόμενοι, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες, συγκεντρώθηκαν στο “Πανελλήνιο” και με πορεία, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά της γενοκτονίας από το Ισραήλ, κινήθηκαν στην κεντρική προκυμαία προς το κρουαζιερόπλοιο, που βρισκόταν στον κλειστό και φυλασσόμενο χώρο του λιμανιού.

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Σταμάτησαν σε κάποια απόσταση, ενώ μπροστά από τον κλειστό χώρο παρατάχθηκαν άνδρες της Αστυνομίας και στον θαλάσσιο χώρο του λιμανιού επέβλεπε σκάφος του Λιμενικού.

Το κύριο πανό της συγκέντρωσης έγραφε “Σταματήστε τη γενοκτονία – Λευτεριά στην Παλαιστίνη”, ενώ οι διαμαρτυρόμενοι φώναξαν ότι οι Ισραηλινοί γενοκτόνοι είναι ανεπιθύμητοι στην Καλαμάτα”.



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Γ.Σ.