Μπλακ άουτ σε μεγάλο μέρος της Καλαμάτας

Στο σκοτάδι βρίσκεται εδώ και περίπου μισή ώρα μεγάλο μέρος της πόλης της Καλαμάτας.

Αιτία είναι βλάβη στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στο Ασπρόχωμα, όπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ένας από τους 3 μετασχηματιστές.

Στο σημείο βρίσκεται ήδη συνεργείο και εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το συντομότερο δυνατό,