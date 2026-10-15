Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας: Στηρίζει τα αιτήματα των εργαζομένων της Φιλαρμονικής

Το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του “στα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων της ιστορικής Φιλαρμονικής του Δήμου Καλαμάτας, όπου, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Σωματείου, οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εργασιακή και μισθολογική αβεβαιότητα”.

Σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ε.Κ. Καλαμάτας επισημαίνει ότι “πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της Φιλαρμονικής και επιβαρύνει περαιτέρω τους εργαζόμενους, απαξιώνοντας το κοινωνικό τους έργο, το οποίο αποτελεί

σημαντική προσφορά προς την τοπική κοινωνία και χρηματοδοτείται μέσω των δημοτικών τελών”.

Και καλεί τη δημοτική αρχή “σε ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο για την επίλυση των βασικών αιτήματα των εργαζομένων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας, όπως: Άμεση εξόφληση των δεδουλευμένων ωρών των μουσικών για το εκπαιδευτικό έργο του Σεπτεμβρίου. Πλήρη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, χωρίς εξαιρέσεις και περαιτέρω καθυστερήσεις. Επίλυση όλων των εκκρεμών μισθολογικών και διοικητικών ζητημάτων που απασχολούν τους εργαζομένους. Άμεση δρομολόγηση της πλήρωσης της θέσης του αρχιμουσικού, με πλήρεις απολαβές, ευθύνες και αρμοδιότητες. Ενίσχυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής με νέες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι υφιστάμενες ελλείψεις και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της”.