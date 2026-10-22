1ο ΓΕΛ Καλαμάτας: Στο πλευρό του 17χρονου οι γονείς – Ζητούν πλήρη διερεύνηση

Την κατηγορηματική καταδίκη του για τον ξυλοδαρμό 17χρονου μαθητή από συνομήλικό του , το πρωί της Τρίτης στην Καλαμάτα, εκφράζει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου της πόλης, ζητώντας πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την πρόληψη της σχολικής βίας.

Σε ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο αναφέρει ότι ο μαθητής δέχθηκε επίθεση από μαθητή άλλης σχολικής μονάδας κατά την πρωινή προσέλευσή του στο σχολείο. Σύμφωνα με τον Σύλλογο, τα χτυπήματα στο κεφάλι προκάλεσαν σοβαρό τραυματισμό και οδήγησαν τον ανήλικο στο νοσοκομείο, ενώ η επίθεση θα μπορούσε να έχει ακόμη βαρύτερες συνέπειες.

Οι γονείς εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον τραυματισμένο μαθητή και την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι θα βρίσκονται στο πλευρό τους για κάθε αναγκαία υποστήριξη. Παράλληλα, εύχονται την πλήρη ανάρρωσή του και την αποκατάσταση τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών τραυμάτων που προκάλεσε η επίθεση.

Ο Σύλλογος ζητά να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, να αποδοθούν οι ευθύνες και να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Υπογραμμίζει ότι επιθέσεις τέτοιας επικινδυνότητας δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως συνηθισμένες διαμάχες μεταξύ εφήβων.

Η παρέμβαση των γονέων επεκτείνεται και στην ανάγκη συλλογικής αντιμετώπισης της βίας. Το διοικητικό συμβούλιο δεσμεύεται να συνεργαστεί με τη διεύθυνση του σχολείου, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, άλλους συλλόγους γονέων και τους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να αναληφθούν ουσιαστικές δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Στην ανακοίνωση δίνεται έμφαση στον διάλογο, τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη ως τρόπους επίλυσης των διαφορών, καθώς και στην ενθάρρυνση των παιδιών να μιλούν και να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζονται. Με κεντρικό μήνυμα «Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται», ο Σύλλογος καλεί τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία να αναλάβουν έμπρακτα την ευθύνη για την προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των παιδιών.