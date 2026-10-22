Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ – ΚΥΤΤΑΡΟ: Ανησυχία για τις αποφάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης

Την ανησυχία του σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνει ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων εκφράζει ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ – ΚΥΤΤΑΡΟ.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

“Η απεξάρτηση δεν είναι φύλαξη. Είναι θεραπεία, αξιοπρέπεια και ζωή! Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ – ΚΥΤΤΑΡΟ εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις πρόσφατες αλλαγές στον ΕΟΠΑΕ, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη της απεξάρτησης και στις οικογένειές τους.

Οι Θεραπευτικές Κοινότητες δεν είναι απλώς κτίρια που πρέπει να λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο. Είναι ζωντανοί θεραπευτικοί χώροι, όπου η ανθρώπινη σχέση, η συλλογικότητα, η ανάληψη ευθύνης και η καθημερινή συμμετοχή

αποτελούν βασικά εργαλεία της θεραπείας.

Λέμε όχι:

- Στην επιβολή 24ωρων βαρδιών που αλλοιώνουν τον θεραπευτικό χαρακτήρα της Κοινότητας.

- Στη μετάλλαξη της κοινότητας σε ίδρυμα φύλαξης.

- Στις αποδυναμωτικές μετακινήσεις εργαζομένων, που στερούν από τις δομές πολύτιμη εμπειρία και τη συνέχεια στη θεραπευτική διαδικασία.

- Στην υποβάθμιση του ρόλου της οικογένειας και των δομών στεγνής απεξάρτησης, σε μια περίοδο που η κοινωνία χρειάζεται ουσιαστικές και ολοκληρωμένες επιλογές θεραπείας και όχι μόνο διαχείριση της βλάβης.

Διεκδικούμε άμεση και ουσιαστική πρόσβαση στις Θεραπευτικές Κοινότητες,

χωρίς περιττά εμπόδια που καθυστερούν την εισαγωγή ανθρώπων οι οποίοι είναι έτοιμοι να ζητήσουν βοήθεια. Ζητάμε τη διατήρηση του θεραπευτικού χαρακτήρα των Κοινοτήτων, τη στήριξη των οικογενειών, την προστασία της στεγνής απεξάρτησης και την ενίσχυση των δομών με επαρκές και έμπειρο προσωπικό.

Η εξάρτηση δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη μείωση της βλάβης. Είναι απαραίτητο να διασφαλίζεται και η δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης πορείας προς την αποχή, την προσωπική αλλαγή και την κοινωνική επανένταξη, για κάθε άνθρωπο που επιλέγει αυτόν τον δρόμο.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε θεραπεία με αξιοπρέπεια, επιστημονική συνέχεια και σεβασμό στον άνθρωπο.

Ο Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ – ΚΥΤΤΑΡΟ καλεί τους πολίτες, τους συλλόγους, τα σωματεία, τους επαγγελματίες υγείας, τους τοπικούς φορείς και τον Δήμο Καλαμάτας να σταθούν δίπλα μας. Η απεξάρτηση δεν αφορά μόνο

όσους βιώνουν την εξάρτηση και τις οικογένειές τους. Είναι υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Γιατί κάθε άνθρωπος αξίζει μια πραγματική ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του. Και αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί”.