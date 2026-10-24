Συμβολική δράση για ανάδειξη της ελαιοκομικής κληρονομιάς της Καλαμάτας: Συγκομιδή της υπεραιωνόβιας “Μάνας Ελιάς”

Συμβολική δράση για την ανάδειξη της ελαιοκομικής κληρονομιάς της Καλαμάτας, με τη συγκομιδή της υπεραιωνόβιας “Μάνας Ελιάς” θα πραγματοποιηθεί στον Ινστιτούτο Ελιάς, αύριο Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 8 με 10 πρωί, από το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) του ΕΛΓΟ – Δήμητρα.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στον Επιδεικτικό Αγρό του Ινστιτούτου, στην οδό Λακωνικής, με ανοιχτή πρόσκληση προς κατοίκους, φορείς και φίλους της ελιάς να παρευρεθούν.

Η συγκομιδή θα έχει απλό και συμβολικό χαρακτήρα. Ο καρπός που θα συλλεχθεί, προορίζεται για μεταποίηση και τυποποίηση, με στόχο τη δημιουργία μιας συλλεκτικής σειράς συσκευασιών επιτραπέζιας ελιάς της ποικιλίας “Καλαμών”.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάδειξη του ιστορικού αυτού δέντρου ως στοιχείου ζωντανής κληρονομιάς της πόλης και σημείου αναφοράς για την ταυτότητα της ποικιλίας “Καλαμών” - μιας ποικιλίας που ταξίδεψε πολύ πέρα από τα όρια της Μεσσηνίας και απέκτησε παγκόσμια αναγνωρισιμότητα.

Πέρα από το υπεραιωνόβιο δέντρο, ο επιδεικτικός αγρός “Μάνα Ελιά” φιλοξενεί συλλογή με 20 από τις σημαντικότερες ελληνικές ποικιλίες ελιάς, επιδεικτικές αγροοικολογικές υποδομές για την υποστήριξη της αγροβιοποικιλότητας ελαιώνων, πυρο-μετεωρολογικό σταθμό για την πρόβλεψη και μελέτη πυρκαγιών, που λειτουργεί σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, καθώς και χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Από το 2025, ο χώρος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης, με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και του Δήμου Καλαμάτας, ώστε να εξελιχθεί σε έναν επισκέψιμο χώρο που θα συνδυάζει την ελαιοκομική κληρονομιά με τη γεωπονική έρευνα, την γνώση και την καινοτομία.

Η συγκομιδή αποτελεί ένα πρώτο βήμα ενόψει της ανοιχτής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο στις 26 Νοεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς.