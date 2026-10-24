Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Μεσσηνίας: Αντίδραση για το ενδεχόμενο κατάργησης της ΔΟΥ Καλαμάτας

Την έντονη αντίθεσή της στο ενδεχόμενο κατάργησης ή ουσιαστικής υποβάθμισης της ΔΟΥ Καλαμάτας εκφράζει η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ), Μεσσηνίας ζητώντας από την κυβέρνηση και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αποσαφηνίσουν άμεσα τους σχεδιασμούς τους για το μέλλον της υπηρεσίας.

Με επιστολή της προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η ΟΕΒΕΣ προειδοποιεί ότι η περαιτέρω απομάκρυνση δημόσιων υπηρεσιών από τη Μεσσηνία θα επιβαρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας τις περιφερειακές ανισότητες.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η φυσική παρουσία της φορολογικής διοίκησης παραμένει απαραίτητη για χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του νομού, παρά την πρόοδο της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα χαρακτηριστικά της Μεσσηνίας, με την έντονη αγροτική δραστηριότητα, τις οικογενειακές επιχειρήσεις, τις ορεινές κοινότητες και τις μεγάλες γεωγραφικές αποστάσεις, που καθιστούν αναγκαία τη διατήρηση της δυνατότητας άμεσης εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

«Η Μεσσηνία δεν μπορεί να συνεχίσει να χάνει υπηρεσίες, αρμοδιότητες και υποδομές», τονίζεται στην επιστολή, ενώ η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι η συγκέντρωση δημόσιων υπηρεσιών σε μεγαλύτερα διοικητικά κέντρα οδηγεί στη σταδιακή αποδυνάμωση της περιφέρειας.

Παράλληλα, επισημαίνει την αντίφαση ανάμεσα στις κυβερνητικές εξαγγελίες για περιφερειακή ανάπτυξη, αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στους σχεδιασμούς απομάκρυνσης βασικών δημόσιων υπηρεσιών από τις τοπικές κοινωνίες.

Η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας διατυπώνει τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Ζητεί την άμεση και επίσημη αποσαφήνιση των σχεδιασμών για τη ΔΟΥ Καλαμάτας, τη διατήρηση της υπηρεσίας με ουσιαστικές αρμοδιότητες, επαρκή στελέχωση και δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης, καθώς και τη διεξαγωγή διαλόγου με τους παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς πριν από οποιαδήποτε απόφαση.

Η Ομοσπονδία διευκρινίζει ότι υποστηρίζει τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, εκφράζοντας ωστόσο την αντίθεσή της στη συγκέντρωση υπηρεσιών που οδηγεί στη σταδιακή εγκατάλειψη της περιφέρειας.

«Η Μεσσηνία χρειάζεται περισσότερη κρατική παρουσία, όχι λιγότερη. Χρειάζεται ανάπτυξη, όχι διοικητική αποψίλωση», υπογραμμίζεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργος Καπερώνης και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Παναγόπουλος.

Η επιστολή κοινοποιείται στους βουλευτές Μεσσηνίας, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στον Δήμο Καλαμάτας, στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας και στη ΓΣΕΒΕΕ.