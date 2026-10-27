Αναπτυξιακές δομές στον Δήμο Οιχαλίας - Για υπηρεσίες σε παραγωγούς, νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Τον σχεδιασμό για τη δημιουργία δύο εργαστηρίων καινοτομίας στον Μελιγαλά και στο Νεοχώρι, καθώς και το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης της πατρογονικής οικίας της Μαρίας Κάλλας, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου χθες στο Δημαρχείο Μελιγαλά η δήμαρχος Οιχαλίας Γιώτα Γεωργακοπούλου, ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος, ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας Γιάννης Πάζιος και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Οιχαλίας Χρυσούλα Λάρδα. Παράλληλα, η δήμαρχος γνωστοποίησε ότι ο Δήμος διεκδικεί επιπλέον χρηματοδότηση περίπου 3,26 εκατ. ευρώ για τη μετατροπή του ιστορικού Μπεζεστενίου σε κέντρο πολιτισμού.

Τα έργα θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση 1.907.366 ευρώ από το πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027, την ένταξη της οποίας είχε ήδη ανακοινώσει ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Στη συνέντευξη παρουσιάστηκαν οι υπηρεσίες που θα προσφέρουν τα εργαστήρια στους αγρότες και στις επιχειρήσεις, οι προβλεπόμενες θέσεις εργασίας και οι προθεσμίες υλοποίησης.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται από το πρόγραμμα Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση 2021-2027, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Καλύπτει το σύνολο των δαπανών, χωρίς οικονομική συμμετοχή του Δήμου Οιχαλίας.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία εργαστηρίου ψηφιακής γεωργίας και θερμοκηπιακών καλλιεργειών στον Μελιγαλά και εργαστηρίου πολιτιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων στο Νεοχώρι. Οι δύο δομές θα στελεχωθούν συνολικά με πέντε εργαζομένους και θα παρέχουν υπηρεσίες σε παραγωγούς, νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2029 να υποστηριχθούν τουλάχιστον 20 επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 10 θα είναι νέες.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Το Agro Digi i-Lab, που θα στεγαστεί σε κτίριο εντός του Μελιγαλά, φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή, με δραστηριότητα που θα επεκτείνεται σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, το εργαστήριο θα ασχολείται με τη χρήση drones, αισθητήρων, συστημάτων έξυπνης άρδευσης και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία. Παράλληλα θα υποστηρίζει την ανάπτυξη θερμοκηπιακών καλλιεργειών, την εκπαίδευση των παραγωγών και την εφαρμογή νέων καλλιεργητικών μεθόδων.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δυνατότητα πρόσβασης των μικρών παραγωγών σε τεχνολογίες που σήμερα έχουν υψηλό κόστος και είναι δύσκολο να αποκτηθούν από μεμονωμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Στον ίδιο χώρο προβλέπεται να λειτουργήσει θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων, με υπηρεσίες υποστήριξης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ώστε νέοι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους δραστηριότητα στην περιοχή.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς επισήμανε ότι η δημιουργία του εργαστηρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των επενδύσεων σε θερμοκηπιακές μονάδες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται στην Οιχαλία.

Όπως ανέφερε, επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο παραγωγής και επιχειρηματικής λειτουργίας που θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές της Μεσσηνίας.

ΤΟ ΠΑΤΡΙΚΟ ΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΛΛΑΣ

Το δεύτερο εργαστήριο, με την ονομασία Maria Callas CCI Hub, θα αναπτυχθεί στο Νεοχώρι, αξιοποιώντας την πατρογονική οικία της Μαρίας Κάλλας.

Για την αποπεράτωση του κτιρίου προβλέπεται χρηματοδότηση περίπου 250.000 ευρώ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ενεργειακά αποδοτικό εξοπλισμό και διαμόρφωση συνθηκών πλήρους προσβασιμότητας.

Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στον πολιτισμό, στις ψηφιακές εφαρμογές και στη δημιουργική επιχειρηματικότητα. Στόχος είναι η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, την προβολή της περιοχής και τη διασύνδεση του πολιτισμού με την τοπική παραγωγή.

Η δήμαρχος Οιχαλίας υπογράμμισε τη σημασία της αποπεράτωσης του ιστορικού κτιρίου, το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος σημείωσε ότι η αξιοποίηση της οικίας της Μαρίας Κάλλας αποτελούσε διαχρονική επιδίωξη της δημοτικής αρχής και ότι η νέα δομή μπορεί να προσελκύσει δημιουργούς και νέους επιχειρηματίες.

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2027

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης παρουσίασε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Οιχαλίας Χρυσούλα Λάρδα, επισημαίνοντας ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ιδιαίτερα περιορισμένα.

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο, προϋπολογισμού περίπου 250.000 ευρώ, αφορά την αποπεράτωση της οικίας της Μαρίας Κάλλας. Το δεύτερο, προϋπολογισμού περίπου 1,61 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού, το λογισμικό, τη στελέχωση και τη λειτουργία των εργαστηρίων.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ενώ η αποπεράτωση της οικίας της Μαρίας Κάλλας προγραμματίζεται μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Η περίοδος λειτουργίας των εργαστηρίων προβλέπεται από τον Οκτώβριο του 2027 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029, συνολικά 27 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία των δομών θα πρέπει να ξεκινήσει παράλληλα με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποδομών.

Η κ. Λάρδα διευκρίνισε ότι ο Δήμος θα αναλάβει τη δημιουργία και συντήρηση των υποδομών, ενώ ο ανάδοχος που θα επιλεγεί μέσω διαγωνισμού θα αναλάβει τη λειτουργία και στελέχωση των εργαστηρίων.

Η ίδια τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η έγκαιρη ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης και των διαγωνισμών, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως η προβλεπόμενη περίοδος λειτουργίας.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Η δήμαρχος Γιώτα Γεωργακοπούλου παρουσίασε τη χρηματοδότηση ως αποτέλεσμα ενός ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού που στηρίζεται σε τρεις άξονες, τη σύγχρονη γεωργία, τον πολιτισμό και τις υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών.

Υπενθύμισε ότι ο Δήμος Οιχαλίας δεν περιλαμβανόταν αρχικά στις περιοχές του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και ότι η ένταξή του επιτεύχθηκε έπειτα από διεκδικήσεις της δημοτικής αρχής.

Όπως επισήμανε, η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων έχει στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας του Δήμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη λειτουργία της δομής για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού στη Μερόπη, τονίζοντας ότι σχεδιάζεται η επέκταση των υπηρεσιών της και η αξιοποίηση κτιρίων σε γειτονικά χωριά.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της εγκεκριμένης χρηματοδότησης, η δήμαρχος γνωστοποίησε ότι ο Δήμος έχει ολοκληρώσει τις μελέτες και υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για την επανάχρηση του ιστορικού Μπεζεστενίου στον Μελιγαλά.

Ο προϋπολογισμός της νέας παρέμβασης ανέρχεται σε περίπου 3,26 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το κτίριο θα μετατραπεί σε Κέντρο Πολιτισμού και Δημιουργικών Κλάδων, με θέατρο 120 θέσεων, μουσείο, δημοτικό ωδείο, στούντιο ήχου και χώρους συνεργασίας δημιουργών και επιχειρήσεων.

Η κ. Γεωργακοπούλου χαρακτήρισε την αξιοποίηση του Μπεζεστενίου προσωπικό της όνειρο και διαχρονική επιθυμία των κατοίκων του Μελιγαλά, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι θα εξασφαλιστεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διεκδίκησης χρηματοδότησης, σε αντίθεση με τα δύο εργαστήρια, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί απόφαση ένταξης.

ΜΑΝΤΑΣ: «ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»

Στο ιστορικό της πρωτοβουλίας αναφέρθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς, εξηγώντας ότι πριν από περίπου ενάμιση χρόνο επισκέφθηκε τη δήμαρχο Οιχαλίας μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλη Ξυγκώρο και τον γενικό διευθυντή της Ένωσης Μεσσηνίας Γιάννη Πάζιο.

Στη συνάντηση εκείνη παρουσιάστηκε η ιδέα δημιουργίας ενός πυρήνα καινοτομίας και τεχνολογίας για τη στήριξη της παραγωγής στον Μελιγαλά, με αξιοποίηση του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, η δημοτική αρχή ανταποκρίθηκε άμεσα και οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν στην προετοιμασία του φακέλου, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν μέχρι την τελική έγκριση.

Ο βουλευτής στάθηκε ιδιαίτερα στη δημογραφική συρρίκνωση της Οιχαλίας, στη φυγή των νέων, στο υψηλό κόστος αγροτικής παραγωγής και στις περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Υποστήριξε ότι οι πόροι της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης πρέπει να κατευθύνονται και στις μικρότερες τοπικές κοινωνίες που επηρεάζονται από την απολιγνιτοποίηση της Μεγαλόπολης.

Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, καθώς προβλέπεται η δημιουργία άλλων τριών εργαστηρίων στις υπόλοιπες περιοχές του προγράμματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη βιωσιμότητα των δομών μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, επισημαίνοντας ότι έχουν ήδη γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις για συνεργασίες με το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και την Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως σημείωσε, η επιτυχία του εγχειρήματος θα κριθεί από τον αριθμό των παραγωγών και επιχειρήσεων που θα αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες και από τη δυνατότητα των νέων να παραμείνουν στην περιοχή.

Ξυγκώρος: «Εκπαίδευση 500 ανέργων στην Οιχαλία»

Στις δράσεις που ήδη υλοποιούνται μέσω της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας Βαγγέλης Ξυγκώρος.

Όπως ανακοίνωσε, μέχρι το τέλος του έτους ολοκληρώνεται πρόγραμμα εκπαίδευσης 1.000 ανέργων, το οποίο υλοποιείται από κοινού από τα Επιμελητήρια Μεσσηνίας και Αρκαδίας.

Από τους συμμετέχοντες, οι 500 προέρχονται από τον Δήμο Οιχαλίας και οι υπόλοιποι 500 από τους τρεις δήμους της Αρκαδίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα αναμένεται νέα πρόσκληση για την κατάρτιση εργαζομένων στις ίδιες περιοχές.

Ο κ. Ξυγκώρος ανέφερε ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί περίπου οκτώ επενδυτικά προγράμματα και αναμένονται άλλα δύο. Σημείωσε ότι η ανταπόκριση των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα θετική, ακόμη και στις δράσεις που απευθύνονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πολλά από τα επενδυτικά σχέδια προβλέπουν δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, γεγονός που μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση του πληθυσμού και στην προσέλκυση νέων κατοίκων.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου δεσμεύτηκε ότι ο φορέας θα κινητοποιήσει επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς για τη συμμετοχή τους στο εργαστήριο ψηφιακής γεωργίας και για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στον Νοέμβριο θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας ενημερωτική εκδήλωση για τη δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, σε συνεργασία με τη δομή της Μερόπης.

ΠΑΖΙΟΣ «ΑΝΑΓΚΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ»

Τη σημασία του νέου εργαστηρίου για την αγροτική παραγωγή υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας Γιάννης Πάζιος.

Όπως επισήμανε, η γεωργική συμβουλευτική στην Ελλάδα παρουσιάζει διαχρονική υστέρηση, με αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί να στερούνται την επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη που χρειάζονται.

Χαρακτήρισε το σχεδιαζόμενο εργαστήριο μοναδική δομή στην Πελοπόννησο, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχη υποδομή με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον κ. Πάζιο, η δημιουργία του μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με έντονο αγροτικό χαρακτήρα όπως η Οιχαλία.

Διαβεβαίωσε ότι η Ένωση Μεσσηνίας θα στηρίξει την προσπάθεια, συνεργαζόμενη με το Επιμελητήριο και τον Δήμο για την προσέγγιση των παραγωγών και την αξιοποίηση των υπηρεσιών του εργαστηρίου.

Το στοίχημα της λειτουργίας μετά το 2029

Παρά την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, από τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι το σημαντικότερο ζήτημα για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία του εγχειρήματος είναι η συνέχιση της λειτουργίας των εργαστηρίων μετά τη λήξη του προγράμματος, τον Δεκέμβριο του 2029.

Η χρηματοδότηση καλύπτει τη δημιουργία των υποδομών, τον εξοπλισμό και την αρχική περίοδο λειτουργίας. Για τη συνέχεια θα απαιτηθούν συνεργασίες με επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και άλλους φορείς.

Το ζήτημα αναδείχθηκε τόσο από τον Περικλή Μαντά όσο και από τον Βαγγέλη Ξυγκώρο, οι οποίοι επισήμαναν ότι οι νέες δομές πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο ρόλο στην τοπική οικονομία.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση των διαγωνισμών μέχρι τον Ιούνιο του 2027, ώστε τα εργαστήρια να ξεκινήσουν εγκαίρως τη λειτουργία τους και να αξιοποιήσουν την εγκεκριμένη χρηματοδότηση.

Η πραγματική αποτίμηση της επένδυσης θα γίνει από τη συμμετοχή των παραγωγών, την υποστήριξη των επιχειρήσεων, τη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών και κυρίως από τη δυνατότητα των δύο δομών να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες στην Οιχαλία και στην ευρύτερη Μεσσηνία μετά το 2029.