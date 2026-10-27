Δράση για την Μεσογειακή Διατροφή από 8 έως 16 Νοεμβρίου στην Κορώνη

Πρόκειται για τη δράση Άυλης Πολιτιστική Κληρονομιάς με τίτλο: «Γεύσεις, Παράδοση και Πολιτισμός στην Κορώνη: Εμβληματική Κοινότητα Μεσογειακής Διατροφής» που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου στην Κορώνη.

Η δράση υλοποιείται υπό την αιγίδα και με την στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Στόχος της δράσης είναι η καταγραφή και η ανάδειξη των ιδιαίτερων τοπικών παραδόσεων, παραγωγικών πρακτικών και αγροτικών προϊόντων υψηλής θρεπτικής αξίας που καθιστούν την Κορώνη Εμβληματική Κοινότητα καθώς και η διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων που αναδεικνύουν το στοιχείο της κοινωνικής συνοχής, της συλλογικότητας και της φιλοξενίας που διέπουν τη Μεσογειακή Διατροφή.

Αλλωστε το 2026 αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς γιορτάζεται για πρώτη φορά η 16η Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Μεσογειακής Διατροφής, μετά τη σχετική ανακήρυξη από την UNESCO.

Η Κορώνη κατέχει κεντρικό ρόλο, έχοντας ήδη φιλοξενήσει την 16η Διακυβερνητική Συνάντηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων της Μεσογειακής Διατροφής της UNESCO και φέροντας τον τίτλο της Πρέσβειρας για το έτος 2026.

Η δράση θα πλαισιωθεί από πολυδιάστατη επιστημονική κάλυψη χάρη στη συμμετοχή των Τμημάτων: Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ θα συμμετέχουν ενεργά φορείς και συλλογικότητες καθώς και παραγωγοί και επαγγελματίες της περιοχής ενισχύοντας έτσι τον συλλογικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και των ανοικτών δράσεων για το κοινό θα ανακοινωθεί άμεσα.