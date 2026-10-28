Ολοκληρώθηκαν τα έργα υπογειοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ στη Μεθώνη

Ειδικότερα, τις τελευταίες μέρες ολοκληρώθηκαν οι αποξηλώσεις των εναερίων δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, των υποσταθμών και των παροχών στο κέντρο της Μεθώνης και στην περιοχή του Κάστρου, αφού προηγουμένως είχαν κατασκευασθεί υπόγεια δίκτυα στις παραπάνω περιοχές.

Τα έργα υπογειοποίησης του δικτύου διήρκεσαν περίπου 6 μήνες και χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον ΔΕΔΔΗΕ. Με το παραπάνω έργο υπογειοποιήθηκαν τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης στο κέντρο της Μεθώνης και στην περιοχή του Κάστρου και εκτελέστηκαν από την ανάδοχο εταιρεία των έργων του ΔΕΔΔΗΕ, ΣΧΣ ΑΤΕΕ.

Όπως μας ενημέρωσε ο διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ της περιοχής Καλαμάτας Γιώργος Καράμπελας, σημαντική ήταν και η συμβολή του Δήμου Πύλου – Νέστορος που εξασφάλισε τους αντίστοιχους χώρους για την τοποθέτηση τριών συνεπτυγμένων υποσταθμών και ενός υποσταθμού εσωτερικού χώρου, για την αποξήλωση αντίστοιχων εναέριων υποσταθμών, όπως επίσης και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για τη συμβολή της στην απρόσκοπτη εξέλιξη του έργου.

Ο Γ. Καράμπελας σημείωσε ότι το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα παρεχόμενης ενέργειας και την ανθεκτικότητα του δικτύου σε μια περιοχή έντονων διαβρώσεων από καθαλατώσεις στα εναέρια δίκτυα, αφού τα υπόγεια είναι προστατευμένα από αντίστοιχα φαινόμενα και θα αναδείξει την ξεχωριστή αισθητική της Μεθώνης ως καστροπολιτεία.

Ανάλογες εργασίες αποξηλώσεων εναερίων δικτύων θα γίνουν στο προσεχές μέλλον στην περιοχή Πύλου, στη Γιάλοβα, στα Φιλιατρά και σε περιοχές της Καλαμάτας, όπου ήδη έχουν ολοκληρωθεί αντίστοιχα έργα υπογείων δικτύων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Συνολικά μέσω αυτού του προγράμματος (RRF) στη Μεσσηνία, κατασκευάστηκαν 113 χιλιόμετρα υπογείου δικτύου.

Τέλος, σε εξέλιξη αυτή την περίοδο βρίσκονται έργα υπογειοποίησης στο Πεταλίδι και σε περιοχές του Δήμου Πύλου – Νέστορος για την ηλεκτροδότηση παροχών της ΤΕΜΕΣ.

Γ.Σ.