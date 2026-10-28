Αναβίωσε το κουρείο του Πάνου Ρούτση

Όπως το κουρείο του Πάνου Ρούτση, όπως λειτούργησε τη δεκαετία του ’50 στη Μεσσήνη, το οποίο ξαναζωντάνεψε στην έκθεση του Μεγάρου Χορού και που με συγκίνηση παρουσίασε ο γιος του Νίκος Ρούτσης,
Δ.Πλ.
Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2026 11:50
Αναβίωσε το κουρείο του Πάνου ΡούτσηΓράφτηκε από τον Δημήτρης Πλεμμένος
Μπορεί να έχουν περάσει 10 μέρες από την επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, αλλά οι ιστορίες που αναβίωσαν εκεί έχουν την δική τους αξία και παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο.
Όπως το κουρείο του Πάνου Ρούτση, όπως λειτούργησε τη δεκαετία του ’50 στη Μεσσήνη, το οποίο ξαναζωντάνεψε στην έκθεση του Μεγάρου Χορού και που με συγκίνηση παρουσίασε ο γιος του Νίκος Ρούτσης,
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