Αναβίωσε το κουρείο του Πάνου Ρούτση

Μπορεί να έχουν περάσει 10 μέρες από την επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, αλλά οι ιστορίες που αναβίωσαν εκεί έχουν την δική τους αξία και παραμένουν αναλλοίωτες στον χρόνο.