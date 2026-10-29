Τρισάγιο για τους εκτελεσθέντες πατριώτες στο Διαβολίτσι

Τρισάγιο πρόκειται να τελεστεί στο κοιμητήριο Διαβολιτσίου, την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί, στο μνημείο των 18 πατριωτών που εκτελέστηκαν το 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Το τρισάγιο τελούν οι οικογένειες, οι απόγονοι και οι συγγενείς των 18 Ελλήνων πατριωτών που συνέλαβαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής σε μπλόκο που έκαναν στο Διαβολίτσι τα

χαράματα της 4ης Νοεμβρίου 1943 κι εκτέλεσαν ομαδικά για αντίποινα, δύο ημέρες αργότερα στην Τρίπολη.

Μετά την απελευθέρωση, τον Μάιο του 1946, τα οστά των εκτελεσθέντων μεταφέρθηκαν στο κοιμητήριο Διαβολιτσίου.

Οπως ενημερώνει ο Κωνσταντίνος Π. Ρέππας, ως εκπρόσωπος των οικογενειών, των απογόνων και των συγγενών των εκτελεσθέντων, το πρόγραμμα της εκδήλωσης προβλέπει: Επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφανιών, προσκλητήριο νεκρών, ενός λεπτού σιγή, ανάκρουση Εθνικού Ύμνου και ομιλία.

Οι 18 εκτελεσθέντες ήταν: Αθανασόπουλος Μιχάλης, 32 ετών. Αλεξέας Γεώργιος, 28 ετών. Ανδριόπουλος Απόστολος, 31 ετών. Βασιλόπουλος Παναγιώτης, 19 ετών. Γιαννακόπουλος Ιωάννης, 36 ετών. Δαλκαφούκης Θεόδωρος, 44 ετών. Ευθυμιόπουλος Κωνσταντίνος, 40 ετών. Καμαρινός Δημήτριος, 38 ετών. Καπόπουλος Κωνσταντίνος, 39 ετών. Μιχαλακόπουλος Γεώργιος, 17 ετών. Παπαχριστόπουλος Γεώργιος, 26 ετών. Πολυκόγκωνας Νικόλαος, 34 ετών. Ρέππας Παναγιώτης, 44 ετών. Σπηλιόπουλος Θεμιστοκλής, 37 ετών. Σπηλιόπουλος Ιωάννης, 19 ετών. Τσαγκάρης Εμμανουήλ, 64 ετών. Φώτης Δημήτριος, 67 ετών και ο “Αετός”, αγνώστων λοιπών στοιχείων.