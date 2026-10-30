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Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2026 09:11

Βήμα εκσυγχρονισμού από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας

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Βήμα εκσυγχρονισμού από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας

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Ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού έκανε το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας, διευκολύνοντας την καθημερινότητα των επιβατών και δίνοντας στους πολίτες έναν επιπλέον λόγο να επιλέξουν τη δημόσια συγκοινωνία.

Ο αυτόματος πωλητής και φορτιστής έξυπνων εισιτηρίων, που εγκαταστάθηκε στη στάση απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, επιτρέπει τη φόρτιση καρτών και έξυπνων εισιτηρίων, με πληρωμή μέσω χρεωστικής κάρτας.

Όπως ανέφερε στην «Ε» ο πρόεδρος του Αστικού ΚΤΕΛ, Θανάσης Πατικόπουλος, η τοποθέτηση αντίστοιχων μηχανημάτων και σε άλλα σημεία θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του κοινού, καθώς το κόστος τους είναι σημαντικό.

Πρόκειται πάντως για μια πρακτική παρέμβαση που ενισχύει την ευκολία πρόσβασης στις υπηρεσίες του φορέα, στοιχείο απαραίτητο για να κερδίσει το λεωφορείο περισσότερο χώρο στις καθημερινές μετακινήσεις.

Κατηγορία Κοινωνία
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