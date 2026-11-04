Εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στην 120 ΠΕΑ

Πέντε ημέρες θα διαρκέσει ο φετινός εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη και θα κορυφωθούν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, με δοξολογία στις εγκαταστάσεις της Μονάδας στη Μεσσήνη και αεροπορικές επιδείξεις στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Σύνθημα των φετινών εκδηλώσεων είναι “Η τεχνολογία εξελίσσεται – Ο άνθρωπος κυριαρχεί”.

Από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, θα λειτουργεί στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων, της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η στατική έκθεση μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει αεροσκάφη M-346, Τ-6, F-4, F-16 και RAFALE της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ώρες επίσκεψης του κοινού, στην στατική έκθεση είναι:

- Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:00 - 17:00

- Σάββατο: 9:00 - 17:00

- Κυριακή: 14:30 - 17:00

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 12 μ. θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία στην 120 ΠΕΑ, με την συμμετοχή του προσωπικού της Μονάδας και των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Μεσσηνίας.

Θα ακολουθήσει στη 1 το μεσημέρι αεροπορική επίδειξη στην παραλία της Καλαμάτας από την Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» Αεροσκάφους Τ-6.

Τέλος, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Μεσσήνιων Πεσόντων Αεροπόρων επί της οδού Αριστομένους (έναντι Εργατικού Κέντρου).

Κ.Ηλ.