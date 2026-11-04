eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2026 08:44

Εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στην 120 ΠΕΑ

Γράφτηκε από

Εκδηλώσεις για τον προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας στην 120 ΠΕΑ

Premium Strom

Πέντε ημέρες θα διαρκέσει ο φετινός εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχάγγελου Μιχαήλ, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκινούν σήμερα Τετάρτη και θα κορυφωθούν την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής, με δοξολογία στις εγκαταστάσεις της Μονάδας στη Μεσσήνη και αεροπορικές επιδείξεις στο λιμάνι της Καλαμάτας.

Σύνθημα των φετινών εκδηλώσεων είναι “Η τεχνολογία εξελίσσεται – Ο άνθρωπος κυριαρχεί”.

Από σήμερα Τετάρτη έως και την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, θα λειτουργεί στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων, της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η στατική έκθεση μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει αεροσκάφη M-346, Τ-6, F-4, F-16 και RAFALE της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ώρες επίσκεψης του κοινού, στην στατική έκθεση είναι:
- Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:00 - 17:00
- Σάββατο: 9:00 - 17:00
- Κυριακή: 14:30 - 17:00

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 12 μ. θα πραγματοποιηθεί ο επίσημος εορτασμός με δοξολογία στην 120 ΠΕΑ, με την συμμετοχή του προσωπικού της Μονάδας και των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της Μεσσηνίας.

Θα ακολουθήσει στη 1 το μεσημέρι αεροπορική επίδειξη στην παραλία της Καλαμάτας από την Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» Αεροσκάφους Τ-6.

Τέλος, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των Μεσσήνιων Πεσόντων Αεροπόρων επί της οδού Αριστομένους (έναντι Εργατικού Κέντρου).
Κ.Ηλ.

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις