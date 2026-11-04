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Τετάρτη, 04 Νοεμβρίου 2026 09:43

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου του “Μορέα”

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου του “Μορέα”

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή από χθες Τρίτη σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης.

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την 179,000 χ/θ και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Ειδικότερα από χθες έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και από ώρα 08:00 έως ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες βραδυπορίες ή ολιγόλεπτοι αποκλεισμοί κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος της χ/θ 179+000 και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Αυτό το χρονικό διάστημα, η κυκλοφορία προς Καλαμάτα θα εξυπηρετείται από την εκάστοτε ανοιχτή λωρίδα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.

Κατηγορία Κοινωνία
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