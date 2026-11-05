168 νέοι υποψήφιοι δότες μυελού των οστών - Ενημερωτική δράση χθες στο Στρατόπεδο Καλαμάτας

Μια σημαντική δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο Στρατόπεδο “Παπαφλέσσα” στην Καλαμάτα.

Τη δράση πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «Αρχέγονο Κύτταρο Αίματος», με τη συμμετοχή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού – Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας και του Σ.Α.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Την ενημέρωση των νεοσυλλέκτων πραγματοποίησε ο αιματολόγος Γιάννης Αδαμόπουλος, Διευθυντής της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας, αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών και τη δυνατότητα κάθε δότη να σώσει μια ανθρώπινη ζωή.

Από την απόλυτα επιτυχημένη δράση εθελοντισμού εγγράφηκαν 168 νέοι υποψήφιοι δότες μυελού των οστών.

“168 νέες ελπίδες για ζωή! Γιατί ο εθελοντισμός σώζει ζωές και ο επόμενος ήρωας μπορεί να είσαι ΕΣΥ”, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Αδαμόπουλος.

Κ.Ηλ.