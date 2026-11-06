Διαφάνεια και λογοδοσία από τα Παιδικά Χωριά SOS

Τη σημασία της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υπεύθυνης λειτουργίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της κοινωνικής προσφοράς και της παιδικής προστασίας υπογραμμίζουν τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους, οι συγκεκριμένες υποθέσεις προκαλούν λύπη και προβληματισμό, καθώς, πέρα από τις επιμέρους ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, κλονίζουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας απέναντι σε έναν ολόκληρο χώρο, στον οποίο άνθρωποι και οργανισμοί εργάζονται καθημερινά για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Τα Παιδικά Χωριά SOS, με περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας και δράσης στην Ελλάδα, τονίζουν ότι η κοινωνική προσφορά προϋποθέτει διαφάνεια, λογοδοσία και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων που εμπιστεύονται στους οργανισμούς οι πολίτες, οι δωρητές και οι συνεργάτες τους. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η προστασία των παιδιών αποτελεί τον πυρήνα της αποστολής τους, η οποία περιλαμβάνει την πρόληψη, τη φροντίδα και την ενδυνάμωση των παιδιών και των οικογενειών, με σεβασμό στα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους. Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουν την ανάγκη ύπαρξης σαφών διαδικασιών, υπεύθυνης οικονομικής διαχείρισης και ουσιαστικών μηχανισμών ελέγχου, επισημαίνοντας ότι οι πράξεις ή οι παραλείψεις ορισμένων δεν θα πρέπει να απαξιώνουν συνολικά την κοινωνική προσφορά ούτε να στερούν από τα παιδιά τη φροντίδα και τη στήριξη που δικαιούνται.

Τέλος, καλούν τους πολίτες να ενημερώνονται και να επιλέγουν συνειδητά τους φορείς που υποστηρίζουν, ενώ απευθύνουν έκκληση προς όλους τους οργανισμούς να αντιμετωπίζουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία ως βασικές προϋποθέσεις της λειτουργίας τους. «Η εμπιστοσύνη χτίζεται με πράξεις», τονίζουν, υπογραμμίζοντας ότι κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με ασφάλεια, φροντίδα και προοπτική για το μέλλον.