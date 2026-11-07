Σοβαρές ζημιές στην ιρλανδική διάβαση στο ρέμα Κερεζένια

Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί η ιρλανδική διάβαση στο ρέμα Κερεζένια, στα Γιαννιτσάνικα, στην περιοχή “Μούζαλο Μύλο” και με δυσκολία περνούν τα οχήματα από αυτή.

Οπως διαμαρτύρονται παραγωγοί κι επαγγελματίες της περιοχής (Στράτος Αλλοίμονος, Κώστας Μητσέας, Γιάννης Λουρμπέας και Πέτρος Γεννάτος) υπάρχει αδιαφορία για την αποκατάσταση των ζημιών, από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Και όσο περνάει ο καιρός κι ενόψει του χειμώνα, υπάρχει κίνδυνος για επιδείνωση της κατάστασης και για αποκλεισμό της κίνησης μέσα από τη διάβαση.

Μάλιστα, σύμφωνα με τη διαμαρτυρία, Δήμος Καλαμάτας και Περιφέρεια Πελοποννήσου πετούν ο ένας το μπαλάκι στον άλλο για την ευθύνη της αποκατάστασης των ζημιών, ενώ λίγο πιο κάτω πρέπει να καθαριστεί το ρέμα, εργασία που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας.

Η συγκεκριμένη ιρλανδική διάβαση εξυπηρετεί θερμοκήπια, φωτοβολταϊκά, πτηνοτροφική μονάδα και σπίτια, ενώ σε αυτή περνάει αγωγός ύδρευσης που έχει “αποκαλυφθεί” και πρέπει να προστατευτεί, για να μην καταστραφεί και αφήσει χωρίς νερό την περιοχή.

Γ.Σ.