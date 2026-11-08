43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος: 25.000 δρομείς στην εκκίνηση του μεγάλου αγώνα της κλασικής διαδρομής (βίντεο)

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος των 42.195 μέτρων, ξεκινά με εκκίνηση στις 08:30 από τον Μαραθώνα.

Με τον αγώνα δρόμου των 10 χιλιομέτρων άνοιξε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή το αγωνιστικό πρόγραμμα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας με τους συμμετέχοντες να ακολουθούν τη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων και να τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Περισσότεροι από 85.000 δρομείς από 124 χώρες παίρνουν μέρος στους αγώνες του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου 2026, μετατρέποντας την πρωτεύουσα σε σημείο συνάντησης αθλητών από κάθε γωνιά του κόσμου.

Περίπου 25.000 δρομείς αναμένεται να συμμετάσχουν στην αυθεντική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Ρεκόρ συμμετοχών με 85.000 δρομείς

Ο 43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις στην ιστορία του θεσμού, με περισσότερους από 85.000 συμμετέχοντες σε όλες τις αποστάσεις και εκπροσώπηση από 124 χώρες.

Στην κλασική διαδρομή των 42.195 μέτρων, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο, αναμένεται να βρεθούν περίπου 25.000 δρομείς.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλάμβανε δύο αγώνες 5 χιλιομέτρων. Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στις 17:00 για το 5 χλμ. Telekom, ενώ στις 20:00 ακολούθησε το 5 χλμ. Universities Night Run Allwyn, που απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκαν επίσης αγώνες 1.200 μέτρων για παιδιά, αθλητές των Special Olympics και άτομα με αναπηρία.

Σήμερα, Κυριακή, το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά με τον αγώνα των 10 χιλιομέτρων στις 08:00, ενώ στις 08:30 δίνεται η εκκίνηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου από τον Μαραθώνα.

Σύμμαχος των δρομέων αναμένεται να είναι ο καιρός την Κυριακή, καθώς δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, η πρωινή ψύχρα και οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των καιρικών συνθηκών.

Η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η τελετή αφής της Μαραθώνιας Φλόγας, η οποία πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον ιστορικό Τύμβο του Μαραθώνα.

Η φλόγα, σύμβολο της ιστορικής διαδρομής και της διαχρονικής αξίας του Μαραθωνίου, άναψε στο πλαίσιο λαμπαδηδρομίας, σε μια τελετή με έντονο συμβολισμό και συγκινησιακή φόρτιση.

Ο βωμός παρέμεινε αναμμένος ενόψει του μεγάλου αγώνα της Κυριακής, συνδέοντας τη σύγχρονη αθλητική διοργάνωση με την ιστορική κληρονομιά του Μαραθώνα.

Η τελετή αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία του θεσμού, αναδεικνύοντας τη σύνδεση του Μαραθωνίου με την ιστορία, την ειρήνη και τις αξίες του αθλητισμού.

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