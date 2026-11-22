“Στόχος μας είναι να βρεθούμε δίπλα στους εργαζόμενους, να ενημερωθούμε από πρώτο χέρι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις δημόσιες υπηρεσίες, να ακούσουμε τις αγωνίες και τις διεκδικήσεις τους και να ανταλλάξουμε απόψεις για την κοινή μας αγωνιστική πορεία”, αναφέρει το Ν.Τ. της και παρατηρεί: “Τα προβλήματα των εργαζομένων πρέπει να αναδειχθούν, να μεταφερθούν στην ΑΔΕΔΥ και να αποτελέσουν αντικείμενο συλλογικής διεκδίκησης, με στόχο την ουσιαστική και άμεση επίλυσή τους”.

Το πρόγραμμα των περιοδειών είναι:

- Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου: 8.30 – Νοσοκομείο Καλαμάτας. 9.30 – ΔΟΥ Καλαμάτας. 10.30 - Δημαρχείο Καλαμάτας. 12.30 – Κοινή συνέντευξη Τύπου στο ξενοδοχείο “Rex”, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων και των

δημόσιων υπηρεσιών. 14.00 – Δικαστήρια Καλαμάτας.

- Την Τρίτη 24 Νοεμβρίου: 10.00 – ΔΑΟΚ Τριφυλίας. 11.00 – Νοσοκομείο Κυπαρισσίας. 12.00 – Δημαρχείο Κυπαρισσίας και κοινή συνέντευξη Τύπου. 14.00 – ΕΦΚΑ Κυπαρισσίας.

Το Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι “η κατάσταση στις δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η υποστελέχωση, η υποχρηματοδότηση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η διαρκής υποβάθμιση των δημόσιων δομών διαμορφώνουν μια ασφυκτική πραγματικότητα για εργαζόμενους και

πολίτες. Δεν αποδεχόμαστε μια πολιτική που απαξιώνει τους εργαζόμενους, εμπορευματοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες και ανοίγει τον δρόμο για την ιδιωτικοποίησή τους. Διεκδικούμε δημόσιες υπηρεσίες στελεχωμένες, χρηματοδοτημένες και προσβάσιμες σε όλους. Διεκδικούμε αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και ένα πραγματικό μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Η μαζική συμμετοχή στην απεργία είναι υπόθεση όλων μας”.