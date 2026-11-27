Σε ανάκληση προηγούμενης απόφασης που αφορούσε τη μη παράταση διάθεσης πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου Τριφυλίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και συγκεκριμένα στο ΠΚ Κυπαρισσίας προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Έτσι κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η συνέχιση της παράτασης διάθεσης του οχήματος.

«Ακουστικό» ήταν το ζήτημα που δεν είχαν ψηφίσει όλοι οι σύμβουλοι της συμπολίτευσης από την πρώτη συνεδρίαση την παράταση παραχώρησης, όπως φάνηκε από τα λεγόμενα του αντιδημάρχου Αντώνη Βλάχου, αφού μεταξύ άλλων είπε ότι κάποιοι δεν άκουσαν ότι ο δήμος έχει στον προϋπολογισμό του 160 χιλιάδες για αγορά 6-7 αυτοκινήτων που θα γίνει μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση υπέρ της παράτασης είχε ταχθεί ο κ. Βλάχος, πρόταση όμως που ψήφισε μόνο ο ίδιος και οι ΔΣ Βασίλης Τζανέτος (πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ) και Χάραλαμπος Αυρηλιώνης (πρόεδρος ΔΣ). Ενώ κατά της παράτασης είχε ταχθεί ο αντιδήμαρχος Σωτήρης Μπακούρος (που προχθές είχε αποχωρήσει νωρίτερα από τη συζήτηση του θέματος) όπως και οι υπόλοιποι σύμβουλοι της πλειοψηφίας αλλά και οι παρόντες της αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Χάιδω Παναγιωτοπούλου τόνισε πως “μπορεί η Πυροσβεστική να συνεργάζεται με το Δήμο και να βοηθά. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο, το όχημα πρέπει να παραμείνει στο Δήμο που το έχει ανάγκη, εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του Δήμου”.

Κατά της παράτασης παραχώρησης τάχθηκε ο ΔΣ Παναγιώτης Τσαφαράς σημειώνοντας πως “κάθε χρόνο η Πυροσβεστική απευθύνεται στο Δήμο, γιατί δεν απευθύνεται στο κράτος”; Η επικεφαλής της ΛΑΣΥ Κατερίνα Τσιγκάνου επισήμανε πως “το δεν άκουσαν, δεν είναι ωραία εξήγηση” και παρέμεινε στη αρχική της θέση να μην δοθεί παράταση καθώς το όχημα είναι δωρεά προς το Δήμο και ο Δήμος το χρειάζεται, Ενώ από την αντιπολίτευση υπέρ της παράτασης ψήφισε ο ΔΣ Βασίλης Αγγελόπουλος τονίζοντας πως “υπέρ είχα ψηφίσει πέρυσι, υπέρ ψηφίζω και τώρα”.

Κ.Μπ.