Παρατάσεις έως τις 26 Φεβρουαρίου 2027 των προγραμματικών συμβάσεων για την εκπόνηση οδικών μελετών στη Μεσσηνία και την ωρίμανση αντιπλημμυρικών, εγγειοβελτιωτικών και άλλων υδραυλικών έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ενέκρινε χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα, κατά τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων εγκρίθηκε ομόφωνα η παράταση του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, εγγειοβελτιωτικών και λοιπών υδραυλικών έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Εγκρίθηκε επίσης η παράταση του χρονοδιαγράμματος της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την εκπόνηση μελετών αναβάθμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

Την παράταση είχε εισηγηθεί ομόφωνα η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης. Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι Ντίνα Νικολάκου, Θεόδωρος Οικονόμου και Άγγελος Παπαγγελόπουλος.