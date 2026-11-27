Την έντονη διαμαρτυρία τους προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας εξέφρασαν κάτοικοι του Σιδηροκάστρου, για τα αυξημένα τιμολόγια του νερού με σχετικό υπόμνημα που κατέθεσαν το οποίο υπογράφεται από 73 κατοίκους.

Αυτό που ζητούν είναι «Άμεση μείωση των τιμολογίων ύδρευσης και ανάκληση των αυξήσεων. Κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων και των τελών που επιβαρύνουν την τιμή νερού. Κατάργηση του ΦΠΑ στο νερό.

Κρατική χρηματοδότηση της ΔΕΥΑΤ για την συντήρηση και εκσυγχρονισμό του δικτύου. Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και διαρροών του δικτύου.

Κρατική χρηματοδότηση για το ενεργειακό κόστος».

Αναλυτικά αναφέρουν «Κε Πρόεδρε του Δ.Σ., κυρίες, κύριοι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων, κυρίες - κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο χωριό μας προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια και θυμό οι πρόσφατοι λογαριασμοί της ΔΕΥΑΤ. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά την ακρίβεια, τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής και η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΤ προσθέτει ένα ακόμα δυσβάσταχτο βάρος στους οικογενειακούς μας προϋπολογισμούς. Αποφασίσαμε λοιπόν να συγκροτήσουμε μία επιτροπή και να έρθουμε στο Δ.Σ. να εκφράσουμε την δυσαρέσκειά μας αλλά και την αγωνία μας για την πορεία των πραγμάτων αφού είναι γνωστό σε όλους οτι όλα αυτά που δρομολογούνται ( ένταξη του νερού στην ΡΑΑΕΥ, αύξηση τιμολογίων κλπ. αποτελούν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες προκειμένου να δοθεί και το ΝΕΡΟ σε ιδιώτες. Και ναι θα πούμε το νερό νεράκι αν δεν σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων, αν δεν αντιδράσετε στις κατευθύνσεις που σας καλούν να υλοποιήσετε αλλά ακριτα τις υιοθετείτε.

Τι να σας πούμε , δεν γνωρίζετε ότι μετά από κάθε διακοπή , όταν επανέρχεται το νερό πρέπει καθε παροχή να έχει ανοικτές βρύσες για 15-20 λεπτά προκειμένου να καθαρίσει το σαθρό δίκτυο από φερτά υλικά, τι κυβικά λοιπόν χρεώνετε;

Άραγε μπορεί η Διοίκηση να μας εξηγήσει το τέλος ομβρίων 30% στο Σιδηρόκαστρο; Είδατε τις οδηγίες της ΡΑΑΕΥ και άκριτα υλοποιείται , αντί προστατεύοντας τα συμφέροντα των Δημοτών να αντιδράσετε , να απαιτείσετε με εμάς δίπλα σας χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων για να έχουμε καθαρό πόσιμο νερό στα σπίτια μας και οχι να πληρώνουμε 220 ευρώ το κυβικό στα super market τόσο είναι όταν μια εξάδα 9 λίτρα έχει 2 ευρώ.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό όχι εμπόρευμα».

Κ.Μπ.