«Το ελαιόλαδο στην προαγωγή της υγείας και της αειφόρου ανάπτυξης» - Εκδήλωση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Άξιον Εκδοτική διοργανώνει πολυθεματική εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιολάδου (4Ε), με τίτλο: «Το ελαιόλαδο στην προαγωγή της υγείας και της αειφόρου ανάπτυξης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Θησέως 70, Καλλιθέα).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Χαιρετισμούς από τις Πρυτανικές Αρχές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τον Jaime Lillo, Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC).
  • Εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα, όπως οι:
    • Αντωνία Τριχοπούλου, Ελένη Πέππα, Σωκράτης Γκιπάλας (Ακαδημία Αθηνών – ΚΕΕΔΥ) με θέμα «Κατανάλωση Ελαιολάδου στην Ελλάδα: Χθες, Σήμερα, Αύριο».
    • Γεώργιος Μπόσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – μέλος 4Ε, με θέμα «Το ελαιόλαδο στην εστίαση».
    • Δρ. Παρασκευή (Βίβιαν) Ντετοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα «Το ελαιόλαδο στην καθημερινή μεσογειακή διατροφή».
    • Μαρία Γιαννακούλια, PhD, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Ελαιόλαδο, ο μεγάλος σύμμαχός μας στην επιβράδυνση της γνωσιακής έκπτωσης».
    • Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ – μέλος 4Ε, με θέμα «Η ευεργετική δράση του ελαιολάδου στην περιοδοντίτιδα».
    • Γεώργιος Κουμπούρης, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ – μέλος 4Ε, με θέμα «Η αειφορία στην ελαιοκαλλιέργεια».
  • Τελετή Απονομής Βραβείων και παρουσίαση–γευστική δοκιμή των βραβευμένων ελαιολάδων της oliValue 2024/25.
  • Μετά το πέρας των εργασιών, θα προσφερθεί γεύμα μεσογειακής διατροφής στο φοιτητικό εστιατόριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

