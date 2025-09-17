«Το ελαιόλαδο στην προαγωγή της υγείας και της αειφόρου ανάπτυξης» - Εκδήλωση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Θησέως 70, Καλλιθέα).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
- Χαιρετισμούς από τις Πρυτανικές Αρχές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και τον Jaime Lillo, Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC).
- Εισηγήσεις διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα, όπως οι:
- Αντωνία Τριχοπούλου, Ελένη Πέππα, Σωκράτης Γκιπάλας (Ακαδημία Αθηνών – ΚΕΕΔΥ) με θέμα «Κατανάλωση Ελαιολάδου στην Ελλάδα: Χθες, Σήμερα, Αύριο».
- Γεώργιος Μπόσκου, Αναπληρωτής Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου – μέλος 4Ε, με θέμα «Το ελαιόλαδο στην εστίαση».
- Δρ. Παρασκευή (Βίβιαν) Ντετοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με θέμα «Το ελαιόλαδο στην καθημερινή μεσογειακή διατροφή».
- Μαρία Γιαννακούλια, PhD, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Ελαιόλαδο, ο μεγάλος σύμμαχός μας στην επιβράδυνση της γνωσιακής έκπτωσης».
- Κωνσταντίνος Α. Δημόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ – μέλος 4Ε, με θέμα «Η ευεργετική δράση του ελαιολάδου στην περιοδοντίτιδα».
- Γεώργιος Κουμπούρης, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ – μέλος 4Ε, με θέμα «Η αειφορία στην ελαιοκαλλιέργεια».
- Τελετή Απονομής Βραβείων και παρουσίαση–γευστική δοκιμή των βραβευμένων ελαιολάδων της oliValue 2024/25.
- Μετά το πέρας των εργασιών, θα προσφερθεί γεύμα μεσογειακής διατροφής στο φοιτητικό εστιατόριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.