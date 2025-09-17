«Το ελαιόλαδο στην προαγωγή της υγείας και της αειφόρου ανάπτυξης» - Εκδήλωση στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Άξιον Εκδοτική διοργανώνει πολυθεματική εκδήλωση, υπό την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιολάδου (4Ε), με τίτλο: «Το ελαιόλαδο στην προαγωγή της υγείας και της αειφόρου ανάπτυξης».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ., στην Αίθουσα Τελετών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Θησέως 70, Καλλιθέα).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: